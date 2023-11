HPE et DarkByte s’associent pour offrir un service infonuagique d’IA plus écologique

La startup de services infonuagique d’IA DarkByte a annoncé un partenariat avec le géant de l’informatique Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour offrir aux clients l’accès à un service infonuagique d’IA à la demande alimenté par des énergies renouvelables, utilisant des sources telles que l’énergie solaire, les batteries, l’hydroélectricité et les nanotechnologies.

Selon l’entreprise, cela contribuera à définir de nouvelles normes industrielles en matière de durabilité environnementale.

« Nous sommes fiers de fournir une efficacité énergétique au secteur des centres de données ainsi que des solutions avancées de captage de chaleur pour stimuler l’agriculture à l’échelle industrielle, ancrées dans un développement communautaire amélioré », a déclaré Akbar Shamji, PDG de DarkByte.

La société a déclaré que le service ciblerait les agences gouvernementales et les organisations chargées de mener des initiatives critiques dans des domaines tels que l’énergie, la santé, la fabrication et les services financiers.

Ce partenariat intervient alors que les besoins énergétiques des charges de travail d’IA tirent la sonnette d’alarme et que les organisations ont du mal à trouver un équilibre entre durabilité et innovation en matière d’IA.

Gartner a souligné la nécessité d’équilibrer les avantages et les progrès issus de l’IA avec les conséquences environnementales liées à la consommation d’énergie du matériel, à la formation de modèles et à l’inférence.

Un autre rapport du fournisseur de stockage de données Pure Storage « a révélé l’importance de réévaluer l’infrastructure de données pour réellement profiter des avantages de l’IA, maintenir les coûts énergétiques au niveau et rester sur la bonne voie avec les objectifs environnementaux de l’entreprise ».

« DarkByte partage notre vision consistant à rendre une IA puissante accessible à un plus grand nombre d’organisations tout en minimisant l’impact environnemental », a déclaré Justin Hotard, vice-président exécutif et directeur général, HPC, AI & Laboratoires, chez HPE. « Nous sommes impatients de travailler ensemble pour mettre à la disposition des clients sous forme de service infonuagique notre logiciel de super calcul et d’apprentissage automatique de pointe, spécialement conçu pour prendre en charge la formation en IA à grande échelle. »

DarkByte a déclaré qu’elle exploiterait les supercalculateurs HPE Cray XD dotés de NVIDIA H100, conçus pour prendre en charge des charges de travail gourmandes en calcul telles que l’IA, l’apprentissage automatique, la modélisation et les charges de travail de simulation.

De plus, le service infonuagique d’IA de DarkByte comprendra les éléments suivants :

Le logiciel AI/ML de HPE pour répondre aux besoins de formation L’environnement de développement HPE Machine Learning pour former rapidement des modèles à grande échelle Le logiciel de gestion de données HPE Machine Learning pour intégrer, suivre et auditer les données avec des capacités d’IA reproductibles afin de générer des modèles fiables et précis.

HPE s’efforce également de démocratiser l’accès à l’infrastructure d’IA, en annonçant récemment son intention de vendre les éléments constitutifs d’un supercalculateur conçu pour la formation en IA à des organisations qui n’ont pas les moyens de se permettre l’infrastructure traditionnelle.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.