AWS re:Invent attire l’attention, avec l’infonuagique, la cybersécurité et l’IA au centre des préoccupations commerciales

Alors que sa conférence re:Invent s’ouvre cette semaine à Las Vegas, AWS fera valoir qu’elle joue également un rôle de premier plan dans la transformation qui se situe au carrefour de l’intelligence artificielle, de l’infonuagique et de la cybersécurité.

Le décor de Las Vegas constitue la toile de fond idéale. La ville ressemble à une version réelle du métavers. Des écrans vidéo DEL aveuglants et des machines de jeux vidéo dominent le paysage vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Même les allées bordées d’arbres donnent l’impression d’être générées par ordinateur.

Mais le site de Las Vegas présente une autre tournure ironique, soulignant la chance qu’AWS a eu en termes de synchronisation de l’événement.

L’événement est lancé quelques jours seulement après que le drame acharné d’OpenAI ait « aspiré tout l’oxygène de la pièce » et dominé le cycle de l’actualité technologique pendant des jours. Comme quelqu’un me l’a fait remarquer, « Dieu merci, l’histoire d’OpenAI s’est produite la semaine dernière ».

Les enjeux sont énormes : ces dernières années, AWS s’est retrouvé dans une concurrence féroce pour le leadership en infonuagique avec son rival Microsoft et sa plateforme Azure.

AWS reste en tête en termes de part de marché, avec environ 32 % des dépenses en infrastructure infonuagique ; son rival Microsoft, avec 22 %, a connu une croissance rapide, initialement en tirant parti de sa domination dans les systèmes d’exploitation de bureau et de serveur, et récemment de son investissement stratégique dans OpenAI.

La semaine sera donc dominée par des présentations, des discours et des démonstrations visant à montrer comment AWS tentera de maintenir son leadership dans la sainte trinité de la technologie numérique – infonuagique, cybersécurité et IA.

AWS mettra tout en œuvre cette semaine en matière d’IA, en présentant ses propres investissements dans l’infrastructure infonuagique et dans Claude.ai d’Anthropic, le concurrent d’OpenAI.

Et dans un monde dominé par les mèmes, une démonstration a retenu notre attention, alors que nous visitions un site dédié à l’IA dans le sport et les jeux. Au milieu du bruit et de l’activité du football, du basket-ball, des jeux vidéo et bien plus encore, une manifestation plus silencieuse a retenu notre attention.

Au milieu de la piste, deux robots jouaient tranquillement aux échecs, chaque joueur étant contrôlé par Claude.ai d’Anthropic. Mouvement après mouvement, le modèle d’IA a à la fois développé et contrecarré les mouvements stratégiques de son concurrent d’IA virtuelle.

Les ordinateurs jouant aux échecs ne sont en aucun cas nouveaux. Tout cela ne s’est pas produit dans les limites des circuits numériques. En utilisant une robotique « prête à l’emploi » et facilement disponible, les deux « concurrents » ont amené leur bataille dans le monde réel en déplaçant ces petites pièces dans les limites de l’échiquier.

Mais il y avait plus. Pendant que les concurrents d’IA jouaient leur jeu silencieusement et méthodiquement, un écran au-dessus de la démonstration montrait leur prochain mouvement. Ensuite, il affichait une description claire et simple de la justification de cette décision.

Dans ce jeu simple, vous pouvez imaginer l’IA dans nos vies professionnelles, alors que la stratégie, les tactiques, les opérations physiques et l’explicabilité se déroulent sous nos yeux.

La seule question était : quel rôle les humains joueront-ils ? Espérons que nous trouverons des réponses à cela au fil de la semaine.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.