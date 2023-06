Balado Hashtag Tendances, 29 juin 2023 — Musk c. Zuckerberg, un robot majordome, nouveautés d’Apple, un rival à ChatGPT et Windows 365

Balado Hashtag Tendances, 29 juin 2023 — Cette semaine : Un combat Musk contre Zuckerberg, un robot majordome, les nouveautés d’Apple, DeepMind annonce un rival à ChatGPT et Windows dans le nuage.

Un combat Musk contre Zuckerberg

Elon Musk, le patron de Twitter, Tesla et SpaceX a lancé la semaine dernière un défi à Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, la société derrière Facebook et Instagram.

L’histoire a commencé lorsque Musk, en réaction à l’intention de Meta de lancer un concurrent à Twitter, a tweeté qu’il serait « prêt pour un combat en cage » contre Zuckerberg. Le lendemain, sur son fil Instagram, Zuckerberg ripostait : « Envoyez-moi l’adresse », ce à quoi Musk a répondu, « l’Octogone de Vegas ».

Selon MSNBC, la probabilité que le combat se déroule est faible. Musk a récemment tweeté qu’il ne s’entraînait jamais et a immédiatement minimisé ses prouesses au combat : « J’ai cette prise que j’appelle “le Morse”, où je me couche sur mon adversaire et ne fais rien », a-t-il déclaré. Zuckerberg semble cependant plus sérieux, celui-ci ayant récemment remporté des médailles lors d’un tournoi de jiu-jitsu brésilien.

Les choses pourraient cependant s’améliorer pour Musk alors que nul autre que le champion d’arts martiaux mixtes québécois George St-Pierre, considéré comme l’un des plus grands combattants de l’histoire, s’est offert pour l’aider à se préparer au combat.

St-Pierre a offert son aide dans un tweet à Elon Musk où il déclarait : « Je suis l’un de tes grands partisans et ce serait un honneur pour moi de t’aider en agissant comme partenaire d’entraînement pour ton affrontement contre Zuckerberg », ce à quoi Musk a répondu « OK, faisons ça ».

Un robot majordome

Shariq Hashme, un ancien employé d’OpenAI, la société derrière ChatGPT construit un robot majordome pour la maison. Son entreprise se nomme Prosper Robotics et elle construit un robot domestique qui pourra charger et vider le lave-vaisselle, faire la lessive, nettoyer les surfaces et les planchers et préparer des repas simples.

Le robot se déplace sur roues et possède deux bras qui peuvent être levés et abaissés. Ses « mains » peuvent ramasser et ranger des objets comme des assiettes et des ustensiles, ainsi que plier des vêtements et replacer la couette sur votre lit. Chaque robot sera livré avec 50 à 100 outils pour effectuer diverses tâches.

Un des sujets de préoccupation potentiels au sujet du robot est la préparation des repas – à la fois l’hygiène et le fait que le robot puisse manipuler des couteaux. Shariq Hashme précise que son équipe a résolu le problème d’hygiène en donnant au robot différents ensembles de « gants » pour différents travaux afin d’éviter la contamination croisée. Et Il sait également comment mettre les gants au lave-vaisselle, a-t-il précisé. Pour ce qui est de la manipulation des couteaux, le robot ne le fera qu’en l’absence des gens.

Prosper Robotics espère que le robot sera prêt à être commercialisé dans les deux prochaines années.

Les nouveautés d’Apple

Apple a annoncé le lancement d’une Apple Watch série 9 et d’une Apple Watch Ultra de deuxième génération aux côtés de sa gamme iPhone 15 l’automne prochain.

D’autre part, les mises à jour de la gamme Mac ne sont pas attendues avant la fin de cette année ou au début de 2024. Apple travaillerait sur un nouvel iMac 24 pouces et un nouvel iMac avec un écran supérieur à 30 pouces.

De leur côté, l’iPad Pro et l’iPad Air auront des mises à jour en 2024. Et finalement, Les AirPods Pro de troisième génération, une nouvelle Apple TV et d’autres produits pour la maison intelligente sont en cours de développement.

C’est le chroniqueur Mark Gurman dans son infolettre Bloomberg Power On qui a révélé ces annonces.

DeepMind annonce un rival à ChatGPT

DeepMind affirme que son prochain robot conversationnel rivalisera avec ChatGPT. Selon la société, son grand modèle de langage Gemini a été formé à l’aide des techniques d’AlphaGo, le premier système d’intelligence artificielle à vaincre un joueur humain professionnel au jeu de société Go.

Gemini peut planifier, résoudre des problèmes et analyser du texte. Il combine les points forts des systèmes de type AlphaGo avec les capacités des grands modèles de langage.

Le développement de Gemini a été stimulé par les échecs de Bard, le projet de robot conversationnel de Google. Jeff Dean, le plus haut responsable de la recherche sur l’intelligence artificielle chez Google, a directement participé au projet Gemini.

Windows dans le nuage.

Une présentation interne de Microsoft, révélée dans le cadre de l’audience de la Federal Trade Commission contre Microsoft présentement en cours, traite d’un système d’exploitation Windows complet diffusé du nuage vers n’importe quel appareil.

Le produit se nomme Windows 365, un service qui diffuse Windows sur les appareils. Son utilisation a, jusqu’à présent, été limitée aux clients commerciaux.

La migration de Windows vers le nuage permettrait d’améliorer les services alimentés par l’intelligence artificielle et permettrait aussi aux utilisateurs de se déplacer librement avec leurs appareils.

