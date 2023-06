Balado Hashtag Tendances, 8 juin 2023 — Les casques Meta et Apple, l’IA et Minecraft, de l’art QR et AMD contre Nvidia

Balado Hashtag Tendances, 8 juin 2023 — Cette semaine : Les casques de réalité mixte de Meta et Apple, GPT-4 pour explorer Minecraft, des codes QR artistiques et AMD veut détrôner Nvidia pour l’intelligence artificielle.

Les casques de réalité mixte de Meta et Apple

Le patron de Meta, Mark Zuckerberg, a dévoilé jeudi dernier sur Instagram un avant-goût du nouveau casque de réalité virtuelle & augmentée de sa société, le Quest 3. Il a annoncé que le casque serait lancé à l’automne et qu’on pourrait se le procurer pour la modique somme de 499 dollars, américains, bien sûr.

Il semble par ailleurs que Meta dépense toujours beaucoup pour le métavers, son mode virtuel. L’unité Reality Labs de la société, qui s’occupe de ce projet, a enregistré une perte d’exploitation de 3,99 milliards de dollars au premier trimestre de l’entreprise tout en générant 399 millions de dollars de revenus.

Quant au prix du casque Quest Pro lancé en octobre dernier, celui-ci est passé de 1 500 à 1 000 $.

Dans le même ordre d’idées et sans grande surprise, Apple dévoilait lors de sa conférence des développeurs son propre casque de réalité mixte, le Vision Pro.

Le casque permettra à ses utilisateurs de faire de leur environnement immédiat un espace de contenu numérique. Les utilisateurs pourront utiliser Facetime, les messages, Safari, les services de diffusion, la musique, les jeux vidéo, les applications iOS et bien plus encore.

Le casque utilise le suivi oculaire, la technologie du mouvement des mains et les commandes vocales, et ne nécessite pas de télécommande. Il utilise également un logiciel connu sous le nom de EyeSight pour détecter quand d’autres personnes sont dans la pièce et montrera les yeux de l’utilisateur lorsqu’il a une conversation avec quelqu’un.

Côté prix, il faudra débourser une impressionnante somme de 3 500 $ américains (environ 4 700 $ canadiens) pour se procurer le Vision Pro qui sera disponible aux États-Unis en 2024.

GPT-4 pour explorer Minecraft

Ars Technica rapporte qu’une équipe de Nvidia a créé un bot appelé Voyager qui utilise GPT-4, l’engin d’intelligence artificielle d’OpenAI, pour résoudre des problèmes à l’intérieur de Minecraft, révélant un nouveau potentiel pour l’intelligence artificielle.

Le bot utilise GPT-4 pour générer des objectifs et du code qui aident l’agent à explorer le jeu et à améliorer ses compétences. Il peut voir l’état du jeu directement via une API, il ne joue donc pas exactement comme le ferait un humain.

Voyager est capable de construire une bibliothèque de code pour apprendre le jeu au fil du temps. Il peut fonctionner nettement mieux que d’autres agents d’intelligence artificielle similaires, précise l’article.

Voyager démontre l’énorme potentiel des modèles de langage pour effectuer des actions « utiles » sur les ordinateurs.

Des codes QR artistiques

Un utilisateur de Reddit a récemment publié une série de codes QR artistiques créés à l’aide de Stable Diffusion, un modèle d’apprentissage automatique permettant de générer des images photoréalistes à partir de descriptions en langage naturel. Les images sont dans le style des mangas japonais et de l’art asiatique et les codes QR peuvent être lus par les applications d’appareil photo des téléphones intelligents, comme tout autre code QR, ces codes numériques bidimensionnels de plus en plus omniprésents.

Selon Ars Technica qui rapportait la nouvelle, l’utilisateur de Reddit a apparemment formé plusieurs modèles Stable Diffusion ControlNet personnalisés, puis a introduit des codes QR dans le générateur d’images tout en utilisant une technique pour maintenir le positionnement des données du code QR.

AMD veut détrôner Nvidia pour l’intelligence artificielle

Après avoir a sauvé AMD, Lisa Su veut détrôner Nvidia, rapporte Forbes sur son site Web.

Selon l’Article AMD était en difficultés lorsque Lisa Su a pris ses fonctions de PDG en 2014. Mais elle a su profiter des faux pas d’Intel et a signé des accords avec de nombreux gros clients, sortant l’entreprise des ennuis et même dépassant son rival Intel en termes de capitalisation boursière.

AMD prévoit maintenant produire des puces pour briser le quasi-monopole de Nvidia sur les processeurs qui alimentent les technologies d’intelligence artificielle générative. L’entreprise prévoit avoir de l’intelligence artificielle dans chacun de ses produits d’ici cinq ans.

