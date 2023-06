Balado Hashtag Tendances, 15 juin 2023 — AlphaDev, un casque Apple moins cher, Interac dans le bus, AMD et l’IA et des jeux Windows sur Mac

Balado Hashtag Tendances, 15 juin 2023 — Cette semaine : AlphaDev, un outil pour créer des algorithmes de tri, un casque de réalité mixte Apple moins coûteux, le paiement Interac dans les autobus de Laval, une puce AMD pour l’intelligence artificielle et des jeux Windows sur Mac.

Un outil pour créer des algorithmes de tri

AlphaDev, un système d’intelligence artificielle basé sur AlphaZero AI de Google DeepMind, peut créer des algorithmes qui trient les données jusqu’à trois fois plus vite que les algorithmes générés par l’homme.

C’est en appliquant la technologie derrière AlphaZero, son système d’intelligence artificielle pour jouer aux jeux de société d’échecs, Go et shogi que Google DeepMind a considérablement amélioré les vitesses de tri. Le système a créé des algorithmes qui font déjà partie de deux bibliothèques de codage C++ standard.

AlphaDev a été formé pour comparer des valeurs, déplacer des données entre des emplacements et passer à différentes parties du programme. Lors de sa formation Il était récompensé en fonction de l’exactitude et de la rapidité de ses résultats.

L’équipe de Google DeepMind prévoit appliquer des algorithmes de style AlphaZero à d’autres types de problèmes, y compris la conception matérielle.

Un casque de réalité mixte Apple moins coûteux

Bien qu’Apple ait annoncé tout récemment sont casque de réalité mixte Vision Pro, assorti d’un prix astronomique, le site 9 to 5 Mac rapporte que la société travaille sur une version plus abordable qui pourrait être disponible d’ici la fin de 2025.

La version à moindre coût utilisera probablement des écrans de qualité inférieure, un processeur de spécifications inférieures, un plus petit éventail de caméras et de capteurs et une conception de bandeau plus simple.

Le casque aura probablement toujours l’écran externe EyeSight et le même système de suivi des yeux et des mains. Apple travaille également sur une nouvelle version du Vision Pro avec un processeur plus rapide pour des performances encore meilleures.

Le paiement Interac dans les autobus de Laval

La Société de transport de Laval (la STL) et l’Autorité régionale du transport métropolitain annonçaient hier que les utilisateurs des autobus de la STL peuvent dorénavant payer leur passage par débit Interac avec l’option de paiement sans contact. Il s’agit de la première société de transport en commun à implanter cette technologie au Québec.

La technologie sans contact nécessite simplement de taper avec sa carte bancaire physique ou son appareil portable avec portefeuille numérique sur le terminal de paiement. Les passagers bénéficient d’un tarif aller simple, comme s’ils avaient payé en espèces ou par carte de crédit, y compris une correspondance automatique.

Pour effectuer une correspondance, les clients de la STL ont simplement besoin d’appuyer la même carte ou le même appareil sur un autre autobus de la STL dans les 120 minutes suivant l’appui initial.

Une puce AMD pour l’intelligence artificielle

Nous annoncions la semaine dernière l’intention de AMD de s’attaquer au quasi-monopole de Nvidia dans le domaine de l’intelligence artificielle. Cela se concrétise cette semaine alors qu’on apprend que le GPU MI300X d’AMD pour l’intelligence artificielle sera disponible pour des essais plus tard cet automne et commencera à être expédié en plus gros volumes l’année prochaine.

Nvidia domine actuellement le marché des puces d’intelligence artificielle avec une part de marché de plus de 80 %. Bien qu’AMD n’ait pas encore divulgué de prix de la puce, sa sortie pourrait mettre de la pression sur les GPU de Nvidia, qui peuvent coûter 30 000 $ ou plus. Des GPU moins chers pourraient aider à réduire les coûts des applications d’intelligence artificielle.

Des jeux Windows sur Mac

Un nouvel outil de type Proton d’Apple peut exécuter des jeux Windows sur un Mac. En effet, le nouveau « Game Porting Toolkit » d’Apple permettra aux développeurs de porter plus facilement et plus rapidement des jeux Windows sur Mac.

Il utilise un environnement de type Proton qui traduit et exécute les derniers jeux Windows DirectX sur macOS. Les développeurs peuvent utiliser l’outil pour lancer une version non modifiée d’un jeu Windows sur un Mac pour voir à quel point il fonctionne avant de porter complètement le jeu.

On s’attend cependant à ce que la plupart des jeux non optimisés rencontre des problèmes de performances et des bogues.

