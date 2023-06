Balado Hashtag Tendances, 1e juin 2023 — Réglementer l’IA, Microsoft Copilot, interdiction de TikTok, l’énergie de fusion et une main robotique

Balado Hashtag Tendances, 1e juin 2023 — Cette semaine : Pour une réglementation de l’IA, lancement de Microsoft Copilot, retour sur l’interdiction de TikTok au Montana, une nouvelle machine d’énergie de fusion et une main robotique hypersensible.

Pour une réglementation de l’IA

Dans un message sur le blog de l’entreprise rapporté par TechCrunch, des dirigeants d’OpenAI, la société d’intelligence artificielle derrière le robot conversationnel Chat GPT, estiment que le monde a besoin d’un organisme de réglementation international pour gouverner l’intelligence artificielle. Ils affirment que le rythme de l’innovation est si rapide que les autorités existantes ne pas peuvent contrôler adéquatement l’évolution de la technologie.

Bien qu’un organisme gouvernant l’intelligence artificielle ne serait pas en mesure d’empêcher des individus ou des organisations mal intentionnés, il pourrait au moins établir des normes et des accords internationaux et assurer leur suivi.

Selon Sam Altman, fondateur d’OpenAI, Greg Brockman, son président et Ilya Sutskever, son scientifique en chef, il est peu probable que les entreprises s’auto-réglementent. D’ailleurs, même OpenAI prévoit continuer à développer la technologie en raison de son énorme potentiel.

Lancement de Microsoft Copilot

Microsoft ajoutera très bientôt dans Windows 11, une nouvelle fonctionnalité appelée Copilot pilotée par ChatGPT. Copilot peut être utilisé avec d’autres applications Windows. La fonctionnalité sera disponible pour les Windows Insiders à partir du 3 juin.

Windows Copilot apparaîtra dans une fenêtre séparée et aidera à diverses tâches en fonction de ce qu’on lui demande de faire. Il peut modifier les paramètres Windows, réorganiser les fenêtres instantanément avec la fonctionnalité Snap Layouts, résumer ou réécrire des documents, ouvrir des applications, etc.

Il y aura un bouton dédié pour Windows Copilot sur la barre de tâches.

Microsoft n’a cependant pas révélé de détails sur la façon dont la fonctionnalité traitera la confidentialité ou la sécurité de ses utilisateurs.

Retour sur l’interdiction de TikTok au Montana

Nous rapportions il y a quelques semaines que l’état américain du Montana avait voté en faveur de l’interdiction de TikTok sur son territoire.

Selon un récent article du MIT Technology Review, la nouvelle interdiction sera assortie d’une amende de 10 000 $ par jour si les magasins d’applications mobiles rendent TikTok disponible pour les utilisateurs du Montana après le 1er janvier prochain.

TikTok a par ailleurs déposé une action en justice contre le Montana citant des motifs constitutionnels.

Les interdictions proposées de TikTok se multiplient partout aux États-Unis et il y a même possibilité d’une interdiction nationale. Les lois actuelles visent à réduire l’accès à l’application au point de téléchargement, donc les gens seront probablement toujours en mesure de garder ce qui est déjà sur leur téléphone.

Selon les auteurs de l’article, il pourrait être difficile de faire appliquer ces nouvelles lois.

Une nouvelle machine d’énergie de fusion

Proxima Fusion, une start-up allemande, vise à construire une machine révolutionnaire d’énergie de fusion appelée Stellarator. Le Stellarator est d’une conception plus compliquée qu’un réacteur Tokamak traditionnel, mais il produit un plasma plus stable et peut maintenir les réactions de fusion plus longtemps.

Le Stellarator est plus difficile à concevoir mais plus facile à utiliser que les Tokamaks. Proxima est la première société de fusion issue du Max Planck Institute for Plasma Physics. L’institut abrite d’ailleurs actuellement le Stellarator le plus avancé au monde.

Une main robotique hypersensible

Une équipe de chercheurs de l’Université Columbia a développé une main robotique avec un niveau de sensibilité et de dextérité assez élevé pour ressentir et gérer les choses comme le font les humains.

L’équipe a intégré plusieurs types d’apprentissage automatique pour donner au robot ses capacités. La main robotique est capable de sentir ce qu’elle touche et peut facilement repositionner ses doigts pour mieux saisir les objets. Elle peut en outre accomplir des tâches dans l’obscurité en utilisant la détection proprioceptive, quelque chose dont beaucoup d’organismes vivants sont capables.

Écoutez également :

Hashtag Tendances,18 mai 2023 — L’énergie de fusion, Claude amélioré, Bing sous Firefox, une IA open source et le Sénat américain et l’IA

Hashtag Tendances,11 mai 2023 — Coche bleue Google, pertes pour Open AI, l’IA et les vaccins, purge chez Twitter et un robot domestique plus intelligent

Hashtag Tendances, 4 mai 2023 — Meta et L’IA, le chaos de Siri, Bluesky, Geoffrey Hinton et un ChatGPT privé

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.