Balado Hashtag Tendances,18 mai 2023 — L’énergie de fusion, Claude amélioré, Bing sous Firefox, une IA open source et le Sénat américain et l’IA

Balado Hashtag Tendances, 18 mai 2023 — Cette semaine : Microsoft fait le pari de la fusion nucléaire, Anthropic améliore Claude, Bing comme moteur de recherche par défaut, une intelligence artificielle open source et Sam Altman devant un comité du Sénat américain.

Microsoft fait le pari de la fusion nucléaire

Microsoft fait un pari énorme sur la fusion nucléaire dont l’issue est loin d’être certaine, rapporte The Verge. En effet, on apprenait récemment que le géant de Redmond a signé un accord d’achat d’électricité produite par la fusion nucléaire d’ici 2028 avec Helion Energy.

Le problème c’est qu’Helion Energy doit encore construire le système de fusion à temps ou faire face à des pénalités financières importantes. La société vise à générer plus de 50 mégawatts de puissance.

La fusion nucléaire, souvent considérée comme le Saint Graal de l’énergie, est une source potentiellement illimitée d’énergie propre… que les scientifiques recherchent depuis près d’un siècle.

Malgré des progrès importants, de nombreux experts prédisent que la production d’énergie par la fusion nucléaire ne sera pas réalisée avant la fin de la décennie ou même dans plusieurs décennies.

Anthropic améliore Claude

La société Anthropic a élargi la fenêtre contextuelle de son modèle phare d’intelligence artificielle, Claude, passant de 9 000 à 100 000 jetons. Claude pourra désormais comprendre et se souvenir des conversations et des textes pour une plus longue période.

Le modèle mis à jour peut récupérer des informations sur plusieurs documents ou un livre. Une personne lit en moyenne 100 000 jetons de texte en cinq heures, mais Claude peut le faire en moins d’une minute tout en conservant une pleine compréhension du texte.

Bing comme moteur de recherche par défaut

Le contrat de Firefox avec Google, qui fait de ce dernier le moteur de recherche par défaut du navigateur, tire à sa fin et Microsoft souhaite que ce soit dorénavant Bing, son propre moteur de recherche, qui soit proposé par défaut.

En outre, le contrat de navigateur par défaut d’Apple avec Google expire l’année prochaine, donnant à Microsoft la possibilité de faire de Bing le navigateur par défaut sur Safari également.

Microsoft voit un potentiel dans de tels partenariats pour stimuler l’utilisation de Bing. Cependant, rien n’empêche les utilisateurs de choisir un autre moteur de recherche et ces transactions ne garantissent pas nécessairement une utilisation accrue de Bing.

Une intelligence artificielle open source

On apprenait cette semaine qu’OpenAI, la société derrière Chat-GPT, s’apprêterait à lancer un nouveau modèle de langue open source. Il est cependant peu probable que l’entreprise publie un modèle susceptible de concurrencer son propre produit.

Néanmoins, le potentiel de croissance de l’intelligence artificielle générative a attiré l’attention des investisseurs dans la Silicon Valley. Microsoft a d’ailleurs réalisé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI plus tôt cette année pour ouvrir la voie à une concurrence accrue avec Google.

Sam Altman devant un comité du Sénat américain

Parlant d’OpenAI, son PDG, Sam Altman, a témoigné devant le sous-comité judiciaire du Sénat américain sur la protection de la vie privée et la technologie, lors d’une audience tenue mardi dernier.

Le comité a souligné l’importance d’éviter les erreurs commises par le Congrès avec les médias sociaux. Des sénateurs des deux partis ont insisté sur la nécessité mettre en place des protections contre la technologie avant que tout dommage ne soit causé. Bien qu’il n’y ait pas eu de propositions spécifiques, les législateurs ont discuté de nouvelles agences de réglementation et de délivrance de licences d’intelligence artificielle.

De son côté, Sam Altman a convenu qu’un nouveau système pour superviser l’intelligence artificielle était nécessaire. Certains législateurs ont fait remarquer qu’il était encourageant de voir des dirigeants de l’industrie de faire pression pour une réglementation.

