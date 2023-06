Entente entre TELUS, l’ÉTS et iBwave pour transformer les secteurs de la construction et des télécommunications avec la 5G

TELUS vient de conclure une entente avec l’École de technologie supérieure (ÉTS) et iBwave, un concepteur de logiciels de Montréal spécialisé dans le déploiement de réseaux sans fil intérieurs. Les partenaires mettront sur pied un laboratoire 5G au sein de l’Université pour stimuler l’innovation dans les secteurs des télécommunications, de la construction, de l’ingénierie et de l’architecture en misant sur les réseaux de cinquième génération.

L’annonce s’inscrit dans le cadre d’investissements de près de 30 millions de dollars de TELUS à Montréal en 2023 pour le déploiement et la mise à jour de ses réseaux 5G et de la fibre optique dans la métropole.

TELUS, l’ÉTS et iBwave réuniront donc leurs expertises pour repenser la conception et le déploiement des réseaux sans fil à l’intérieur des bâtiments dans le cadre de projets d’architecture et de construction d’envergure et en misant sur le concept de modélisation des domaines du bâtiment (ou BIM pour Building Information Modeling).

Cette approche centralise l’ensemble des données d’un projet et les caractéristiques d’un immeuble dans une seule représentation numérique en trois dimensions qui favorise la collaboration entre les multiples intervenants, réduit les erreurs et facilite la prise de décisions, explique TELUS.

« Cette entente avec l’ÉTS et iBwave nous permet d’utiliser la technologie pour connecter les entreprises, les universités, les chercheurs et les génies créatifs de Montréal, et ainsi stimuler l’innovation et la transformation numérique de l’industrie de la construction », souligne Nazim Benhadid, premier vice-président de TELUS. « Les recherches effectuées au sein du laboratoire 5G de l’ÉTS permettront d’innover en optimisant la performance des réseaux dans des lieux d’importance comme des universités ou des centres de santé. Ultimement, une meilleure connectivité dans ces lieux d’importance signifie que les écoles pourront faire levier sur les dernières technologies immersives pour stimuler l’apprentissage des jeunes, que les opérations des entreprises seront plus efficaces sur le plan énergétique et que les professionnels de la santé communiqueront mieux entre eux. »