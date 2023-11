Un professeur montréalais remporte un Prix Mitacs pour ses travaux sur les réseaux sans fil autonomes intelligents

Le professeur Georges Kaddoum, titulaire d’une chaire de recherche et directeur de la recherche à l’Institut d’apprentissage automatique résilient (ReMI) de l’ETS, vient de remporter le Prix Mitacs dans la catégorie leadership exceptionnel — professeur.

Il s’agit d’un prix décerné à un professeur superviseur ayant « un parcours exemplaire de développement de collaborations avec le secteur privé et des organismes communautaires, qui fournit des expériences de recherche et de formation inestimables à ses stagiaires et qui amorce des projets de recherche produisant des résultats importants grâce au financement de Mitacs », un organisme national d’innovation qui favorise la croissance en résolvant des défis d’affaires grâce à des solutions de recherche issues d’établissements d’enseignement.

Georges Kaddoum a été à l’origine de la création du ReMI en tant que centre de recherche d’avant-garde en 2019 et joue depuis un rôle de mentor pour plus de 15 stagiaires Mitacs. Le prix lui est décerné en raison des travaux de cette plateforme d’innovation visant à créer les réseaux de prochaine génération basés sur l’intelligence artificielle (IA) et ainsi dotés d’intelligence distribuée.

« Plus on a recours à la communication sans fil, plus il devient impératif de créer des réseaux à même de sentir et d’observer leur environnement, afin de savoir comment ils doivent évoluer et continuer à fonctionner sans interruption en cas de problème », affirme le professeur. L’objectif est de créer des réseaux autonomes et cognitifs capables d’offrir des configurations quasi-optimales, c’est-à-dire de déterminer où puiser l’énergie, quels renseignements transmettre et la meilleure voie à emprunter, sans avoir besoin d’intervention humaine, explique-t-il.

Le professeur Kaddoum est l’un des neuf lauréats des Prix Mitacs à l’échelle nationale, choisis parmi des milliers de chercheuses et chercheurs qui prennent part aux programmes de Mitacs chaque année. Les huit autres lauréates et lauréats se sont distingués sur les plans de l’innovation, de la commercialisation ou du leadership exceptionnel dans d’autres domaines de recherche.

Mitacs est un organisme sans but lucratif favorisant la croissance et l’innovation au Canada en relevant des défis d’affaires à l’aide de solutions de recherche des établissements d’enseignement. L’organisme est financé par le gouvernement du Canada ainsi que des gouvernements et organismes de la plupart des provinces et territoires.