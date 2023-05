TELUS remporte un Mercure pour sa stratégie de développement durable

Dans le cadre de l’édition 2023 du concours Les Mercuriades, qui célèbre l’innovation, l’ambition, l’entrepreneuriat et la performance des entreprises québécoises, TELUS se voyait attribuer le prix Mercure Stratégie de développement durable Desjardins dans la catégorie Grande entreprise.

Ce prestigieux prix souligne l’engagement et les réalisations en développement durable de TELUS, incluant son objectif de devenir une entreprise zéro déchet et neutre en carbone d’ici 2030. Le concours Mercuriades est organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

« L’engagement de notre équipe en matière de développement durable est au cœur de notre stratégie de sociocapitalisme et est partie intégrante de notre culture, à travers tous les paliers de notre organisation : de la première ligne jusqu’au conseil d’administration, en passant par notre équipe de direction et nos partenaires », affirme Nazim Benhadid, premier vice-président chez TELUS, qui a reçu le prix au nom de l’entreprise. « La marque de reconnaissance que représente le prix Stratégie de développement durable du concours Les Mercuriades renforce notre désir et notre détermination à préserver et protéger l’environnement. Je suis extrêmement fier de notre équipe et de sa volonté d’avoir des retombées positives au Québec et dans le monde entier. »

C’est entre autres par sa définition d’objectifs environnementaux ambitieux, notamment de se procurer 100 pour cent de l’électricité nécessaire auprès de sources renouvelables ou à faibles émissions d’ici 2025, améliorer son efficacité énergétique de 50 pour cent d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019, et devenir une entreprise zéro déchet et carboneutre d’ici 2030 que la candidature de TELUS s’est démarquée.

Cette distinction n’est a pas une première pour le géant des télécommunications. En effet elle a été incluse dans les 100 employeurs les plus écoresponsables au Canada et reçu le prix d’excellence en durabilité aux World Sustainability Awards 2022 pour n’en citer que quelques unes.

TELUS a en outre remporté plusieurs Mercures dans les dernières années, notamment dans les catégories de l’excellence en français en 2022, de la contribution au développement économique et régional en 2021, de l’engagement dans la collectivité en 2018, de la grande entreprise de l’année et de la Gestion proactive de la main-d’œuvre tous deux 2014.