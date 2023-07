Converge Technology Solutions nommée partenaire NetApp nord-américain de l’année dans la région de l’Ouest

Converge Technology Solutions, un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services, vient d’être nommée partenaire nord-américain de l’année dans la région de l’Ouest en 2023.

« Nos partenaires ont toujours été un atout essentiel pour NetApp à mesure que nous travaillons ensemble pour innover et évoluer en proposant des solutions et services hybrides multicouches qui favorisent la réussite de nos clients dans des environnements de plus en plus complexes », indique Jenni Flinders, Worldwide Partner Organization chez NetApp. « Je tiens à féliciter Converge d’avoir été nommé partenaire nord-américain de l’année dans la région de l’Ouest en 2023. Notre partenariat est essentiel à la réussite de NetApp et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve. »

Les North America Partner Awards soulignent les efforts des partenaires de NetApp qui incarnent son objectif : « adopter une approche centrée sur le client et favoriser la compréhension et la vente des solutions de NetApp dans les portefeuilles de solutions infonuagiques, de produits de stockage flash et FlexPod ».

« Converge est ravie d’être nommée partenaire nord-américain de l’année dans la région de l’Ouest en 2023 », déclare pour sa part Greg Berard, chef de la direction mondiale et président de Converge. « Les Regional Partner Awards de NetApp récompensent le chiffre d’affaires global de 2023, la croissance d’une année à l’autre, l’acquisition de clients stratégiques, l’accent sur les solutions NetApp et la participation aux activités de partenariat régionales. Nous apprécions notre association avec NetApp et félicitons nos équipes de l’Ouest qui nous ont permis de franchir ces étapes ensemble. »

Converge Technology Solutions fournit des solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion. Cette approche multidimensionnelle lui permet de répondre aux exigences commerciales et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé, explique la société.