Coveo remporte le prix de la cybersécurité 2023 pour la plate-forme d’IA native du nuage la plus innovante en matière d’expérience numérique

Coveo Solutions Inc., une société montréalaise du domaine des plateformes d’intelligence artificielle qui transforment les expériences numériques a été reconnue au Cyber ​​Security Awards 2023 pour la « plateforme d’IA native du nuage la plus innovante en matière d’expérience numérique », présentés par le Wealth & Finance International Magazine.

« La sécurité est une partie importante de l’ADN de Coveo, c’est pourquoi nous sommes ravis d’accepter ce prix pour notre Coveo Relevance Cloud », a déclaré Anne Thériault, vice-présidente des services juridiques, RSSI et responsable de la confidentialité des données chez Coveo. « En tant que pionnier dans l’application de l’IA au sein de l’entreprise où la sécurité, la confidentialité et la confidentialité sont primordiales, Coveo est fier de répondre aux exigences strictes de HIPAA, AICPA SOC 2 Type II et ISO27001. Avec la sécurité et la confidentialité au centre de l’IA générative, le fait que la plateforme de Coveo intègre l’innovation et la sécurité dès le premier jour donne à nos clients la confiance de faire confiance à Coveo pour assurer la sécurité du contenu de leurs employés et clients. »

Coveo offre une sécurité de niveau entreprise pour assurer la protection complète de ses clients et de leurs données, explique la société dans un communiqué. Cela comprend des options de résidence des données limitant les transferts de données via la sélection régionale, une option actif-actif lorsque la disponibilité est plus que critique, des droits d’accès de production temporaires automatisés juste-à-temps pour les employés de Coveo et des pratiques strictes de gestion des vulnérabilités qui incluent des tests de sécurité automatisés et des vérifications par des tiers.

« Wealth & Finance International Magazine est plus que fier de présenter aux merveilleux esprits de demain une plateforme pour exprimer leur travail admirable. Félicitations à chacun d’eux alors qu’ils continuent d’améliorer leur industrie pour les années à venir – j’ai hâte de voir comment chacun d’entre vous progressera tout au long de l’année 2023 », a déclaré Jessie Wilson, coordinatrice des prix chez Wealth & Finance International Magazine.