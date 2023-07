Cogeco parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada pour une sixième fois

Cogeco Communications se classe cette année au 22e range parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. C’est la sixième fois en autant d’années que la société se retrouve dans cette prestigieuse liste d’entreprises canadiennes considérées comme de solides chefs de file en matière de croissance durable.

« Les investissements et revenus durables sont des indicateurs clés permettant de déterminer quelles entreprises seront performantes dans l’économie plus propre de l’avenir », indique Toby Heaps, président et chef de la direction de Corporate Knights. « Les 50 meilleures entreprises de cette année font preuve d’un leadership impressionnant et les tendances sont encourageantes pour l’ensemble des entreprises évaluées. Même sans cadre défini pour guider de tels investissements au Canada, les entreprises s’engagent manifestement dans la bonne direction. »

C’est au sein d’un groupe de 286 grandes organisations canadiennes que la candidature de Cogeco Communications a été évaluée par rapport à des pairs du secteur canadien et mondial. L’évaluation de Corporate Knights se base sur 25 indicateurs de performance clés quantitatifs.

« C’est un honneur pour nous d’être reconnus comme l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada », s’est réjoui Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco Communications. « Chez Cogeco, nous veillons à ce que notre stratégie de développement durable ne soit pas simplement un ajout à notre identité d’entreprise, mais bien une partie intégrante de nos discussions stratégiques et de nos activités quotidiennes. Le développement durable est un élément fondamental pour soutenir nos clients, nos communautés et nos collègues, minimiser notre empreinte écologique, mettre en œuvre de solides pratiques de gouvernance et générer une croissance durable. »

Forte d’un héritage de plus de 65 ans, Cogeco Communications est en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Elle dessert quelque 1,6 million de clients résidentiels et d’affaires. Ses unités d’affaires Cogeco Connexion et Breezeline fournissent des services Internet, de vidéo et de téléphonie dans les provinces du Québec et de l’Ontario ainsi que dans treize États des États-Unis. Cogeco Connexion offre aussi, via sa marque oxio, des services de télécommunications fondés sur une expérience entièrement numérique dans plusieurs provinces au Canada.