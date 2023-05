Novisto veut révolutionner les rapports ESG grâce à un financement de 20 M$ US

Novisto, une entreprise de logiciels de gestion des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de Montréal, vient de compléter une ronde de financement de série B de 20 millions de dollars américains dirigée par Inovia Capital. La somme comprend de nouveaux investissements de la part de Portage et de SCOR Ventures, ainsi qu’une participation des investisseurs existants White Star Capital et Diagram Ventures. Novisto utilisera ces fonds pour accélérer le développement de ses produits et l’expansion de son marché.

Les rapports ESG sont devenus une exigence essentielle pour les entreprises du monde entier, explique la société, alors que la demande de rapports normalisés, audités et numérisés sur le développement durable augmente. La plateforme complète de gestion des données de Novisto offre une solution qui permet aux entreprises de protéger leurs données ESG et leurs rapports face à des exigences plus strictes en matière de divulgation.

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien d’un groupe d’investisseurs aussi solide alors que nous continuons à croître et à développer notre plateforme », affirme Charles Assaf, PDG et cofondateur de Novisto. « Ce cycle de financement nous permettra de développer notre offre de produits et de continuer à fournir à nos clients les meilleures solutions possibles pour la gestion des données ESG, afin qu’ils puissent prendre de meilleures décisions qui contribuent à la durabilité de l’économie, de l’environnement et de la société. »

Forte de ce financement, Novisto entend maintenant intensifier le développement de ses produits et continuer à fournir « les meilleures solutions de gestion des données ESG à ses clients, nouveaux et existants, dans un large éventail d’entreprises, d’industries et de zones géographiques ». Les fonds recueillis seront également utilisés pour développer la base de clients existants de Novisto ainsi que pour agrandir l’équipe à travers le monde afin de répondre à l’augmentation exponentielle de la demande en matière de gestion des données ESG.

Fondée en 2019, Novisto compte aujourd’hui plus de 100 employés en Amérique du Nord et en Europe. Elle met au point la planification des ressources des entreprises pour l’ESG, permettant aux entreprises de tirer parti d’une approche centrée sur les données pour mieux rendre compte et gérer leurs problèmes liés au développement durable.