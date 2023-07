BSI et Ecometrica lancent un outil pour aider les organisations à gérer leurs besoins en matière de rapports ESG

BSI, une entreprise d’amélioration et de normalisation des affaires offrant des services-conseils en environnement, et Ecometrica, un fournisseur de solutions logicielles de mesure du climat et de la durabilité, lancent un nouvel outil pour s’assurer que les organisations peuvent se conformer plus facilement aux exigences mondiales en matière de rapports sur le développement durable.

Le produit, appelé Connect Climate, ajoute de nouvelles fonctionnalités à la plate-forme logicielle BSI Connect existante. Il est conçu pour permettre aux organisations de capturer des données critiques en temps réel et de répondre aux besoins croissants en matière de rapports environnemental, social et de gouvernance (ESG) et de gestion des gaz à effet de serre (GES).

L’outil est une plate-forme complète d’informations et de flux de travail basée sur les données qui prend en charge la comptabilisation coordonnée par l’entreprise des impacts sur la durabilité pour les rapports ESG publics, explique un communiqué. Il est conçu pour soutenir les organisations de toutes tailles et à toutes les étapes du parcours ESG avec la gestion et l’amélioration continues de leur chaîne de valeur.

Concrètement, Connect Climate peut aider les organisations à :

Recueillir efficacement des informations sur l’activité commerciale de leurs sites et de leurs fournisseurs pour mieux comprendre l’ensemble de leur chaîne de valeur ;

Se conformer à la déclaration des données d’activité et des calculs d’émissions de GES des champs d’application 1, 2 et 3 ;

Élaborer des plans de gestion de la réduction du carbone ;

Engager les fournisseurs à réduire leurs propres émissions de GES.

Les deux partenaires ont développé Connect Climate afin d’équiper les organisations pour faire face à l’impact de leurs opérations sur la crise climatique et, à la lumière des exigences législatives et sociales, pour qu’elles mesurent et rapportent leur impact. Cela inclut des réglementations telles que la directive européenne sur les rapports de durabilité des entreprises (CSRD) et le rapport en cours sur les risques climatiques de la SEC.

« BSI est fier de s’associer à Ecometrica pour aider les organisations à jouer leur rôle dans l’accélération des progrès vers un avenir durable pour le bénéfice à long terme des personnes et de la planète », a déclaré Sergio Nogueira, Directeur de groupe, Services consultatifs de BSI. « Ce nouvel outil peut aider à renforcer la confiance dans les organisations alors qu’elles accélèrent les progrès de leur parcours vers le développement durable. »

Vanessa Boudreau-Sannier, PDG d’Ecometrica, Amérique du Nord, a ajouté : « Les pressions mondiales actuelles sur les entreprises en matière de divulgation d’informations sur le climat et le développement durable entraînent le besoin d’une précision et d’une transparence accrues dans les rapports sur la comptabilisation des risques et de l’impact sur le développement durable. Les entreprises doivent s’assurer que leurs processus et les outils peuvent fournir des mesures fiables de manière efficace afin de se conformer. »