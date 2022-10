Nomination à la direction de la montréalaise Novisto

Novisto, une entreprise spécialisée en solutions technologiques pour les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), annonce la nomination de Zack Brown au poste de chef des affaires commerciales.

L’annonce a été faite par Charles Assaf, chef de la direction de la société, qui a déclaré : « Nos équipes de vente et de développement commercial sont au cœur de notre stratégie de croissance et, grâce à la connaissance approfondie du secteur et aux compétences de Zack, nous sommes certains qu’il apportera une contribution précieuse à Novisto. »

Dans son nouveau rôle, Zack Brown aura à veiller au développement et au succès des stratégies commerciales et de ventes de l’entreprise fondée en 2019. « Novisto est un joyau montréalais en plein essor, je suis donc honoré de rejoindre une équipe inspirante, en adéquation avec mes valeurs et mes aspirations », a-t-il commenté.

Zack Brown a précédemment participé à la croissance de la société Dialogue, de sa phase de démarrage jusqu’à son entrée en bourse. Auparavant, le diplômé de McGill fut d’abord représentant des ventes junior chez Lightspeed avant de gravir les échelons sur une période de 10 ans, jusqu’au poste de vice-président des ventes.

« À l’échelle mondiale, les critères ESG sont aujourd’hui à l’avant-scène des préoccupations et des obligations des organisations », explique le premier chef des affaires commerciales de Novisto. Il ajoute que « l’énorme potentiel de Novisto, la qualité de ses équipes et de ses bailleurs de fonds ont rapidement transformé ma décision en évidence. J’ai la profonde conviction que les entreprises dotées des meilleures pratiques de développement durable ont les capacités d’aller plus loin, plus rapidement. »

Fondée en 2019, Novisto offre une plateforme de gestion du développement durable tout-en-un aidant les entreprises à rationaliser la collecte et à améliorer la qualité des données, à évaluer les résultats et à communiquer plus efficacement avec les parties prenantes internes et externes, explique la société.