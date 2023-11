Le Tech3Lab de HEC Montréal recevra un financement de 18 M$ sur 5 ans pour accélérer le virage numérique des organisations

Le Tech3Lab de HEC Montréal, un important laboratoire universitaire en expérience utilisateur (UX), annonce un financement de 18 M$ sur 5 ans. La somme provient de deux organismes publics – le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et PROMPT, un organisme provincial – ainsi que de 13 partenaires privés.

Il s’agit du plus considérable financement en matière de recherche dans l’histoire de l’École. Ce soutien permettra d’innover en UX et d’accélérer le virage numérique des organisations. Il témoigne de l’expertise de pointe et du statut international du laboratoire et de son influence en faveur de l’économie québécoise et canadienne.

« Je me réjouis de ce financement historique », a déclaré Federico Pasin, directeur de HEC Montréal. « Nos chercheuses et chercheurs dans toutes les sphères des sciences de la gestion visent constamment l’excellence et sont animés par une profonde volonté de se dépasser. La recherche et le transfert vers le milieu des affaires et la société sont au cœur de notre mission, et cet apport concrétise les grandes ambitions de HEC Montréal en la matière. »

Ce financement contribuera à l’avancement de la recherche en UX, un domaine clé pour le développement de l’économie numérique, qui emploie des outils issus des neurosciences pour réaliser une compréhension riche de l’expérience véritablement vécue par des personnes utilisatrices, explique le Tech3Lab dans un communiqué. « Les progrès qui en résulteront profiteront ainsi à de nombreuses organisations, à leur personnel ainsi qu’à d’autres gens en interaction avec la technologie, tels que les consommatrices et consommateurs, les citoyennes et citoyens. »

Le financement servira à deux programmes de recherche dirigés par Pierre-Majorique Léger et Sylvain Sénécal, qui incluront 10 autres chercheurs. Le premier vise à « aider les organisations à développer des interfaces technologiques faciles à apprendre et à s’assurer que les utilisatrices et utilisateurs sont prêts à les employer ». Le second programme vise à « améliorer et à rendre plus accessibles les mesures et méthodes de l’UX, par exemple en offrant la possibilité aux équipes internes de valider des résultats plus rapidement ».

« Ce financement majeur public et privé contribuera à accélérer nos conclusions de recherche et à rendre l’UX encore plus intuitive et agréable », ajoute Pierre-Majorique Léger, codirecteur du Tech3Lab et professeur titulaire au Département de technologies de l’information de HEC Montréal. « Nous pourrons innover dans la précision, la rapidité et le caractère diagnostique de nos données recueillies durant nos expérimentations, l’objectif étant de mobiliser les dernières avancées de l’intelligence artificielle pour obtenir des résultats pratiquement en temps réel, pendant l’évaluation de produits et services numériques. »