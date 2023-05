Des investissements de plus de 50 M$ pour Micro Logic

Micro Logic, une entreprise québécoise du domaine de la transformation numérique fondée il y a 40 ans et qui figure parmi les plus importants fournisseurs de solutions TI au Canada selon Channel Daily News, reçoit un appui financier du gouvernement du Québec, d’Investissement Québec, de Desjardins Capital et de BDC Capital totalisant plus de 50 M$.

L’investissement permettra à l’entreprise d’intensifier sa croissance et de développer le marché infonuagique sur l’ensemble du territoire nord-américain. Il s’agit d’un appui financier qui devrait générer de plus de 500 nouveaux emplois d’ici 5 ans et permettre ainsi à Micro Logic de franchir la barre des 1000 employés.

Au cours des 10 dernières années, Micro Logic a développé de nombreux pôles d’affaires et fait progresser son chiffre d’affaires de 150 %, explique la société. « Notre entreprise est emballée par cet investissement dédié à propulser la phase 1 d’un plan de croissance évalué, à terme, à 150 M$. »

Micro Logic est reconnue pour son nuage souverain canadien, le Projet Cirrus. « Il y a 10 ans, voyant la migration infonuagique se dessiner, et constatant que seuls les grands joueurs mondiaux s’y attaquaient, j’ai pris le pari suivant : une entreprise québécoise peut fabriquer un cloud souverain et tirer son épingle du jeu afin de mieux protéger nos données », explique Stéphane Garneau, président de Micro Logic.

« Aujourd’hui, poursuit-il notre solution infonuagique répond aux normes les plus strictes de l’industrie concernant la protection des données. Nous figurons dans un club sélect composé de moins 1 % des joueurs sur le globe. Cet investissement nous permettra d’augmenter la cadence au niveau espéré. Notre modèle prouve qu’il est possible pour les entreprises québécoises de se démarquer mondialement grâce à leur savoir-faire et de se démarquer face aux géants de l’industrie. »