Subvention de 795 000$ pour l’Institut intelligence et donnés afin d’appuyer la recherche dans des domaines stratégiques

PROMPT, en tant que fiduciaire du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, annonce aujourd’hui l’octroi d’une subvention de 795 000 $ sur quatre ans à l’Institut intelligence et données (IID) de l’Université Laval dans le cadre de l’appel à projets CAPACITÉ IA.

Le programme CAPACITÉ IA vise le développement de la capacité des universités à offrir un accès structuré à des services d’appui à la recherche et au développement technologique impliquant l’intelligence artificielle.

Le financement obtenu fait partie d’un montage financier atteignant 1,6 M$. Il permettra à l’Institut de procéder à l’embauche de nouveaux professionnels de recherche spécialisés en IA afin d’appuyer la R&D dans divers secteurs clés, dont la nutrition, la vision numérique ou les infrastructures soutenues par l’intelligence artificielle. Ils développeront des solutions et des approches liées à l’intelligence artificielle et à la valorisation des données dans divers secteurs clés pour la grande région de Québec.

Les experts débuteront leur mandat en 2023 au sein de projets portés par l’Institut intelligence et données et ses chercheurs, ainsi qu’en collaboration avec des partenaires académiques ou industriels.

« Nous avons eu le plaisir d’appuyer une première fois en 2020 l’Institut intelligence te données dans le cadre du programme CAPACITÉ IA. Cette collaboration avait mené à des initiatives porteuses – et pérennes ! Fort de ce bilan, il va sans dire que nous sommes heureux de soutenir à nouveau l’IID et de permettre l’embauche de personnel de pointe », indique Madeleine Jean, directrice générale par intérim de PROMPT dans un communiqué.

L’initiative est menée en collaboration avec des partenaires clés de la région, dont l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF), le Laboratoire de vision et systèmes numériques (LVSN), Meta ou encore Torngats.

PROMPT est un organisme sans but lucratif qui appuie la création de partenariats et le montage de projets de R&D entre les entreprises et le milieu institutionnel de recherche (universités, CCTT et centres publics de recherche). Il finance des projets couvrent l’ensemble des sous-secteurs des TIC et portent autant sur le développement logiciel que matériel ainsi que sur le développement de composantes, de réseaux et d’applications.