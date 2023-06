Appui de 3 M$ de Québec à l’Université Laval pour l’intelligence artificielle

Afin de soutenir l’Institut intelligence et données ainsi que des projets visant à constituer le Pôle régional d’expertise en intelligence artificielle (IA) au Québec, le gouvernement du Québec accorde une subvention maximale de 3 millions de dollars, d’ici 2025, à l’Université Laval.

L’Institut intelligence et données de l’Université Laval accompagne les entreprises dans le virage vers l’IA et encourage la relève et l’excellence dans la recherche en lien avec ce domaine.

C’est la députée de Jean-Talon et adjointe parlementaire du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (volets sciences et innovation), Joëlle Boutin, qui en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon.

Cette aide financière s’inscrit dans la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027, qui prévoit plus de 7,5 milliards de dollars d’ici 2027 pour doter le Québec de bases solides en recherche et en innovation.

La subvention permettra à l’Université Laval de « mobiliser les forces vives du milieu pour encourager la recherche novatrice dans ce secteur d’avenir, et d’offrir aux entreprises de la grande région de Québec des activités de formation, de transfert de connaissances et d’accompagnement ».

« Ce projet de l’Institut intelligence et données contribuera à développer des solutions innovantes en réponse à des enjeux de société, tout en encourageant l’adoption de l’IA au sein des organisations », a déclaré le ministre Fitzgibbon. « Notre gouvernement a la forte volonté de faire du Québec un pôle incontournable en intelligence artificielle, et on le démontre par cette annonce aujourd’hui. »

« La création de l’Institut intelligence et données a certainement permis à la Capitale-Nationale de faire sa place parmi les grands pôles de recherche et d’innovation en intelligence artificielle et en valorisation des données à l’échelle canadienne et internationale », a pour sa part commenté Eugénie Brouillet, vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation de l’Université Laval. « Le financement annoncé aujourd’hui par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie permettra à l’équipe de l’Institut de poursuivre ses activités de recherche, de formation et de transfert, et à notre région de continuer à bénéficier d’une expertise de pointe dans un domaine clé. »