SAS engage 1 milliard de dollars pour développer des solutions industrielles basées sur l’IA

Après avoir engagé 1 milliard de dollars américains dans le développement de l’intelligence artificielle (IA) en 2019, le géant de l’analyse SAS a annoncé cette semaine lors de sa conférence Innovate à Orlando, 1 milliard de dollars américains supplémentaires au cours des trois prochaines années, destinés au développement d’offres alimentées par l’IA spécifiques à l’industrie et basées sur SAS Viya, la plate-forme d’IA et d’analyse massivement parallèle infonuagique de l’entreprise.

L’investissement soutiendra directement la recherche et le développement ainsi que les équipes sectorielles spécifiques à l’industrie, les scientifiques des données SAS, les statisticiens et les développeurs de logiciels, travaillant avec des consultants, des ingénieurs système et des spécialistes du marketing ayant une expérience spécifique de l’industrie.

« Nous avons la plate-forme qui bourdonne vraiment très rapidement, environ 30 fois plus vite que tout autre matériel open source, fonctionnant en mode massivement parallèle », a déclaré le PDG Jim Goodnight, dans une interview. « Alors maintenant, nous allons mettre un peu plus l’accent sur nos solutions. Des choses comme le risque et la fraude, l’intelligence client et la lutte contre le blanchiment d’argent. »

Le directeur de la technologie (CTO) de SAS, Bryan Harris, a noté lors d’une conférence de presse que l’investissement de la société en 2019 consistait à construire la plate-forme qui est devenue la base de toutes ses offres spécifiques à l’industrie.

« Cet investissement dans l’IA était très important pour nous », a-t-il déclaré. « Nous savions que ce serait la base de notre position actuelle d’aujourd’hui, mais maintenant, il s’agit d’un retour sur investissement plus rapide. »

« Nous ne voulons pas que nos clients aient à comprendre comment assembler cette adresse IP de domaine et comment prendre une plate-forme et la transformer en une solution. Aujourd’hui, il s’agit pour nous de doubler cet investissement d’un milliard de dollars dans ces solutions sur le marché et de créer des solutions industrielles alimentées par l’IA pour nos clients afin qu’ils puissent éliminer l’inefficacité de leur entreprise. »

Il s’agit, a-t-il expliqué, de démocratiser l’analyse et de permettre aux gens de créer des solutions comme ils le souhaitent, avec une approche qu’il a appelée « low-code, no-code et yes-code ».

« Yes-code – certaines personnes aiment coder. C’est amusant », a-t-il déclaré. « Mais nous voulons nous assurer que nous soutenons également les utilisateurs qui sont des analystes d’Affaires, des scientifiques des données – et si vous avez besoin de coder, allez-y, retroussez vos manches et vous pouvez tirer parti de SAS Viya pour être incroyablement productif en plus. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.