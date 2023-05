Près de 380 000 $ pour la lutte contre l’intimidation et la cyberintimidation

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, annonce aujourd’hui l’attribution au Conseil de l'innovation du Québec (CIQ) du mandat de coordonner une réflexion collective qui contribuera à définir les enjeux soulevés par l'intelligence artificielle (IA) pour assurer son développement et son utilisation éthique et responsable.