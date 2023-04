Optable obtient un financement de 20 M$ US dans le cadre d’une levée de fonds 

Optable, une société qui offre plateforme de collaboration de données en mode service (SaaS) et une solution de salle blanche de données (data clean room) conçue pour l’écosystème publicitaire, vient d’obtenir 20 millions de dollars américains dans le cadre d’un financement de série A auprès d’un syndicat d’investisseurs qui comprend entre autres Hearst Ventures, Brightspark Ventures, Desjardins Capital, Deloitte Ventures et asterX. Ce nouveau capital lui permettra continuer son expansion mondiale et de soutenir une base de clients en pleine croissance.

Comme l’explique l’entreprise, l’écosystème publicitaire est en train de subir une transformation radicale dans la façon dont les données d’audience peuvent être utilisées, alors que les cookies tiers disparaissent, que les identifiants mobiles font l’objet d’une refonte et que de nouvelles lois sur la vie privée émergent. Cela crée un besoin immédiat et pressant de nouvelles solutions pour permettre aux annonceurs, aux éditeurs et à l’ensemble de l’écosystème des technologies publicitaires de tirer parti en toute sécurité des données d’audience pour aider à planifier, activer et mesurer les campagnes publicitaires.

« Optable a accompli d’énormes progrès en offrant une solution centrée sur la confidentialité, la transparence et l’interopérabilité dans notre écosystème », a déclaré Yves Poiré, co-fondateur et PDG d’Optable. « Le fait d’avoir un tel syndicat d’investisseurs stratégiques et diversifiés valide notre approche. Nous avons hâte de collaborer avec eux pour accélérer notre stratégie d’expansion et obtenir de véritables résultats pour notre base de clients en pleine croissance à travers le monde. »

Optable a été fondée par Yves Poiré, Vlad Stesin et Bosko Milekic, des collaborateurs de longue date. Ils avaient précédemment mis sur pied AdGear, qui a été acquise par Samsung Ads en 2016. Optable travaille actuellement avec des clients au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Japon.

La société explique que nouveau capital lui servira à renforcer sa présence mondiale, son expertise technique et le développement de ses produits, en mettant l’accent sur la création de nouvelles solutions de collaboration de données pour répondre aux besoins de l’industrie.