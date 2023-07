Pas moins de huit distinctions décernées à Alithya par Microsoft

Le Groupe Alithya, une société montréalaise de services-conseils en matière de services stratégiques et technologiques, a été récompensé dans rien de moins huit catégories du prix Partenaire Microsoft de l’année et du Prix Impact de Microsoft de cette année.

Deux programmes différents de Microsoft ont permis à Alithya de se distinguer ainsi. D’abord, le prix Partenaire Microsoft de l’année récompense les partenaires mondiaux de Microsoft qui ont développé et fourni des applications, des services et des appareils Microsoft exceptionnels. Les lauréats sont choisis parmi plus de 4 000 candidats dans plusieurs catégories. D’autre part, le prix Impact de Microsoft célèbre l’innovation technologique et l’excellence des entreprises de la communauté des partenaires canadiens de Microsoft.

Alithya s’est ainsi distinguée parmi les meilleurs partenaires Microsoft au niveau mondial pour leur prestation de services et de solutions remarquables dans les domaines des applications d’entreprise, de la chaîne d’approvisionnement, du secteur manufacturier, des services bancaires et financiers, des applications et solutions de travail modernes, de l’expérience des employés et de l’apprentissage.

La pratique Microsoft Dynamics 365 d’Alithya a été récompensée dans cinq catégories :

Prix mondial – Deuxième prix, Microsoft Dynamics 365 chaîne d’approvisionnement 2023

Finaliste Prix Microsoft US partenaire de l’année – Chaîne d’approvisionnement Dynamics 365

Prix Impact de Microsoft Canada – Deuxième prix, Applications d’entreprise

Prix Impact de Microsoft Canada – Deuxième prix, Industrie manufacturière

Prix Impact de Microsoft Canada – Deuxième prix, secteur des services bancaires et financiers

Quant à la pratique de l’adoption numérique d’Alithya – également connue sous le nom de Vitalyst – elle a été nommée Partenaire de l’année dans la catégorie Modern Work, Apps & Solutions (travail moderne, applications et solutions) pour la cinquième année consécutive, et a reçu deux autres récompenses en tant que finaliste du prix Partenaire Microsoft de l’année :

Finaliste, prix Partenaire Microsoft US de l’année – Expérience des employés

Finaliste, prix Partenaire Microsoft US de l’année – Apprentissage

« Nous sommes honorés que Microsoft ait reconnu l’expertise et les compétences en matière d’adoption numérique des membres de notre équipe en leur remettant le prestigieux prix Partenaire Microsoft de l’année, et ce, pour la cinquième fois consécutive », a déclaré Bernard Dockrill, chef de l’exploitation d’Alithya. « L’ensemble de ces huit récompenses valide le travail et le dévouement de nos spécialistes au Canada et aux États-Unis, et reconnaît l’expertise mise en œuvre pour développer et fournir à nos clients des solutions qui s’appuient sur Microsoft. Ces distinctions contribuent à faire d’Alithya un leader clé de la transformation des entreprises dans les secteurs que nous ciblons, notamment l’industrie manufacturière, la santé, les services professionnels et financiers et l’enseignement supérieur. »