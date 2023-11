Investissements majeurs de 500 M$US de Microsoft au Québec

Microsoft a annoncé mercredi son intention d’élargir son empreinte actuelle d’infrastructure infonuagique au Québec.

C’est ainsi qu’au cours des deux prochaines années, Microsoft investira 500 millions de dollars américains dans l’expansion de son infrastructure infonuagique et d’intelligence artificielle à grande échelle au Québec. L’investissement aura pour effet d’augmenter la taille de l’infrastructure infonuagique de Microsoft de 750 % à l’échelle du Canada.

L’annonce coïncide avec la publication d’un rapport d’Ernst & Young qui a révèle que Microsoft et son écosystème au Québec, qui inclut plus de 3 200 partenaires, soutiennent plus de 57 000 emplois et contribuent plus de 6,4 milliards de dollars annuellement au PIB du Québec.

Ces investissements en infrastructure numérique de augmenteront les capacités informatiques québécoises d’environ 240 % au cours des trois prochaines années. Cela accélérera également le rythme de l’innovation en matière d’IA et permettra aux organisations québécoises de s’appuyer davantage sur la capacité importante déjà en place au Québec, explique Microsoft dans un communiqué.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour notre économie, autant sur le plan des retombées que pour l’attractivité de notre région », a déclaré Carl Viel, président-directeur général de Québec International. « Qu’une multinationale innovante dans le domaine des technologies comme Microsoft ait choisi Québec pour un projet de cette envergure démontre la qualité des investissements étrangers que nous sommes en mesure d’attirer. Cela sécurise également notre place dans des domaines d’avenir comme la cybersécurité et l’intelligence artificielle. »

La construction des nouveaux centres de données devrait commencer dans les mois à venir à L’Ancienne-Lorette, Donnacona, Saint-Augustin-de-Desmaures, et Lévis. Microsoft veillera à ce que ceux-ci contribuent à atteindre les objectifs de développement durable de l’entreprise, à savoir atteindre la carbonégativité, un bilan de consommation d’eau positif et l’objectif zéro déchet d’ici 2030.

Par ailleurs, le géant de Redmond annonçait aussi qu’en collaboration avec des chefs de file de l’industrie, la société lance des initiatives pour doter les Québécois des compétences nécessaires à l’économie numérique.

Ainsi, le Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels, en partenariat avec KPMG Canada, vise à offrir une formation pratique gratuite en cybersécurité et en mise en œuvre responsable de l’IA générative, avec un investissement de CA$ 1,7 million sur trois ans. La formation sera dispensée en français, bénéficiant potentiellement à plus de 11 000 cadres.

Microsoft soutient également l’expansion de l’accélérateur de talents technologiques de NPower Canada au Québec, également soutenue par DIGITAL et la Fondation CIBC, pour introduire un programme d’Analyste de Données Junior utilisant les programmes de formation de Microsoft et la certification Azure AI Fundamentals pour préparer les chercheurs d’emploi à des carrières numériques. Les candidatures pour le programme débutent le 27 novembre pour la cohorte inaugurale en mai 2024.