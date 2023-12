Adastra lance un centre d’innovation en IA à Montréal

Adastra, un fournisseur mondial de solutions de données et d’analyse, annonce le lancement à Montréal d’un centre mondial d’innovation en IA afin d’accélérer le développement et l’adoption de solutions d’affaires basées sur l’IA, en utilisant des solutions de Microsoft telles que Microsoft Azure OpenAI Service.

Le Global AI Innovation Center se concentrera sur l’Amérique du Nord, l’Europe et le Moyen-Orient. L’objectif est d’aider les organisations à lancer des analyses 90 % plus rapidement, à améliorer la génération d’informations de plus de 50 %, à améliorer les taux de réussite des robots de plus de 50 % et à réduire la génération manuelle de contenu par 5 en préservant la sécurité des données critiques.

« En utilisant Microsoft Azure OpenAI Service, nous donnons à nos clients les clés de l’excellence basée sur l’IA », affirme Ondrej Vanek, directeur de l’IA d’Adastra. « L’exploitation de cette technologie peut vous aider à accélérer les flux de travail quotidiens, à découvrir des informations cachées et à réduire les coûts. L’avenir est maintenant et nous sommes ravis de guider nos clients vers lui. »

« Montréal est en train de devenir rapidement un épicentre mondial de l’innovation en IA, et nous sommes ravis d’annoncer le lancement du Global AI Innovation Centre, une initiative pionnière qui établira de nouvelles normes en matière de développement de l’IA », a ajouté Carl Spitzer, responsable Microsoft mondial d’Adastra. « Nous allons piloter la transformation des entreprises, influencer les tendances mondiales et faire de Montréal un point central des avancées mondiales en matière d’IA. »

Comme l’explique Adastra, plutôt que d’utiliser une technologie open source et d’exposer les données à la consommation publique, son partenariat avec Microsoft protège les données sur les instances privées d’Azure OpenAI.

« En exploitant la puissance du service Microsoft Azure OpenAI et l’expertise d’Adastra, les clients peuvent libérer tout le potentiel de l’IA générative tout en minimisant les risques », indique pour sa part Deidre Lipton, SMC Lead chez Microsoft Canada. « Ensemble, nous conduisons la transformation des clients et établissons de nouvelles normes d’excellence dans un monde axé sur l’IA.