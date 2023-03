Un premier laboratoire d’IA générative pour Deloitte Canada

Deloitte Canada annonce aujourd’hui la création de son programme de laboratoire sur l’intelligence artificielle (IA) générative. Il s’agit d’une approche unique qui offrira une expérience pratique et immersive aux visiteurs qui souhaitent créer des prototypes, effectuer des tests et mettre à l’essai leurs idées dans un environnement soutenu par une équipe de leaders de Deloitte et de professionnels chevronnés dans l’écosystème de l’IA, explique l’entreprise. Les séances de laboratoire de deux jours ont pour but d’aider les organisations à comprendre les capacités de l’IA générative et ses utilisations.

L’IA générative peut être utilisée pour effectuer des études de marché, prendre des notes ou améliorer les interactions de soutien à la clientèle. Dans le cadre de ce programme, Deloitte veut permettre aux organisations d’apprendre comment libérer efficacement le potentiel de cette technologie révolutionnaire pour relever les défis d’affaires les plus pressants.

L’équipe de Deloitte utilisera le laboratoire pour démystifier l’IA générative, explorer les avantages et les risques, et repérer les cas d’utilisation à forte incidence qui s’harmonisent avec les principaux enjeux d’affaires. En outre, à mesure que les entreprises découvriront l’univers complexe de l’IA générative, elles pourront tirer parti des outils les plus récents et de l’expertise qu’elles acquerront pour prendre des décisions éclairées.

« À titre de cabinet le plus grand et le plus diversifié en son genre au Canada, nous sommes très heureux d’offrir ce service immersif, le tout premier en son genre, aux entreprises de partout au pays », déclare Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada dans un communiqué. « Dans le contexte de l’évolution récente des technologies perturbatrices comme l’IA générative, nous soutenons et inspirons les entreprises canadiennes qui veulent saisir toutes les occasions liées à ces technologies en leur fournissant les connaissances sectorielles, l’infrastructure et les services infonuagiques dont elles ont besoin pour élaborer, perfectionner et déployer des modèles d’IA générative de façon sécuritaire, éthique et percutante afin que nous puissions tous en bénéficier à l’ère de la transformation numérique. »