Le Centech parmi les 10 meilleurs incubateurs d’entreprises universitaires selon UBI Global

Le Centech, un incubateur universitaire affilié à l’École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal figure au Top 10 des incubateurs d’entreprises universitaires les plus performants au monde selon le classement UBI Global. Et pour la première fois cette année, deux incubateurs universitaires montréalais s’y retrouvent.

Le classement est réalisé par l’organisation suédoise UBI Global. Il mesure la performance de plus de 600 incubateurs dans plus de 90 pays en fonction de leurs impacts économiques, dont les emplois, les ventes et les investissements ; la richesse de leur réseau et de leur offre de service ; ainsi que de leur attractivité et le rayonnement de leur programme au niveau local et international.

Cette distinction est le résultat des accomplissements du Centech qui mise sur son accessibilité, sur l’amélioration continue de ses programmes d’accompagnement et la disponibilité d’une équipe d’entrepreneurs en résidence et d’experts chevronnés soutenus par d’importants partenaires publics et privés.

Au cours des 5 dernières années, le Centech a permis d’accélérer la création de plus de 400 entreprises technologiques exportatrices. Parmi elles : Ara Robotique, Flare systems, Prevu3D, Puzzle Medical devices, SmartD, Sollum Technologies, Sonoscope, SPARK Microsystems et bien d’autres.

Depuis sa création, les entreprises qui ont été accompagnées par le Centech ont généré environ 2,5 milliards de dollars de valeur économique québécoise et ont permis la création de milliers d’emplois dans le domaine des technologies.

« C’est une fierté pour nous de voir le Centech se hisser aussi haut dans ce classement. C’est le fruit d’un travail de fond depuis plusieurs années de la part de l’ensemble de l’équipe et de nos entrepreneurs coachs. C’est une belle reconnaissance qui doit mettre en lumière le plus important, soit la réussite de nos startups qui s’illustrent sur la scène locale et internationale. C’est pour eux que l’on existe et notre réussite passe d’abord par leur réussite. Je suis extrêmement heureux que tout cela soit reconnu ! », déclare Richard Chénier, directeur général du Centech dans un communiqué.

Par ailleurs, le McGill Dobson Centre for entrepreneurship de l’université McGill s’est, quant à lui, classé dans le top 5.