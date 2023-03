Partenariat entre OVHcloud et le Centech pour le développement des entreprises technologiques de demain 

OVHcloud vient de signer une entente de partenariat avec le Centech, un centre d’innovation québécois. C’est ainsi qu’ OVHcloud offrira à la communauté du Centech un accompagnement technique et un accès privilégié à son portefeuille de solutions infonuagiques ouvertes, interopérables et réversibles.

Fondé en 1996 par l’École de technologie supérieure, le Centech a pour mission de stimuler l’entrepreneuriat et les projets technologiques à fort potentiel, de la conception à la mise en marché, en tissant les liens d’un écosystème axé sur l’excellence et l’innovation ouverte. Il a été reconnu par UBI Global comme l’un des 10 incubateurs d’entreprises universitaires les plus performants au monde.

Qu’elles soient en phase de démarrage ou de développement, les startups du Centech pourront, grâce à ce partenariat, compter sur un accès au nuage combinant performance et flexibilité pour accélérer leurs projets et conquérir de nouveaux marchés, explique OVHcloud dans un communiqué.

« OVHcloud est fier d’avancer main dans la main avec le Centech, dont le rôle moteur au Québec pour stimuler l’innovation n’est plus à démontrer », a déclaré Estelle Azemard, vice-présidente Amériques chez OVHcloud. « Les solutions offertes par notre programme Startup échappent à tout lock-in technologique et bénéficient d’une tarification prévisible, permettant aux jeunes entreprises de se développer sans entraves et d’optimiser au plus tôt leur profitabilité financière. »

De son côté, Julian Lucchesi, directeur des partenariats stratégiques du Centech affirme : « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur les solutions d’OVHcloud et le soutien d’Estelle Azemard et son équipe pour répondre aux besoins des startups du Centech et mieux les épauler dans leur développement numérique. »

Grâce à ses programmes Accélération et Propulsion, le Centech se présente comme un véritable instrument de croissance, créant ainsi l’une des plus importantes concentrations d’entrepreneurs technologiques en phase de démarrage au Québec et au Canada. Depuis 2018, le Centech a son propre hub d’innovation ouverte, le Collision Lab, où les grandes entreprises sont accompagnées dans leurs initiatives en innovation ouverte en collaboration avec des startups technologiques.