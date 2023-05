OVHcloud lance Cold Archive, une solution hyper résiliente de stockage froid sur bande

OVHcloud, un fournisseur européen de services infonuagiques, lançait tout récemment OVHcloud Cold Archive, sa nouvelle solution d’archivage qui vient compléter son portefeuille grandissant d’offres de stockage en nuage public.

OVHcloud Cold Archive est une solution innovante et durable pour le stockage de données froides conçue pour la rétention de données à long terme, explique la société. Elle est pensée pour les cas d’usage tels que les sociétés audiovisuelles qui travaillent avec des milliers de téraoctets de vidéos en bibliothèque sans pour autant avoir besoin d’y accéder en continu, les compagnies évoluant dans le domaine de la santé qui sont légalement tenues de conserver leurs données pendant des décennies ou à tout type de société cherchant à améliorer la résilience de ses données.

« La solution Cold Archive d’OVHcloud vient bousculer le marché du stockage en se prêtant idéalement à la conservation des données à long terme », déclare Estelle Azemard, VP Amériques chez OVHcloud. « Nous sommes ravis de proposer cette solution innovante à nos clients, qui pourront bénéficier d’un stockage sur bande hautement résilient, évolutif et durable, à un prix jamais vu sur le marché ».

« Avec la croissance exponentielle du volume de données, de nombreuses entreprises ont désormais besoin de conserver leurs données plus longtemps, que ce soit pour des raisons légales, d’archivage, ou pour prendre le temps d’exploiter leur plein potentiel. Notre solution Cold Archive se distingue comme une proposition ultra-compétitive, durable, et géo-dispersée dans 4 centres de données pour garantir une résilience maximale », poursuit-elle.

Les centres de données OVHcloud dédiés au stockage utilisent la technologie d’IBM pour l’archivage sur bande. En se basant sur les lecteurs IBM et une solution automatisée de gestion de bibliothèques, OVHcloud Cold Archive est ainsi en mesure d’accueillir plus de 3 Exaoctets de données par site avec jusqu’à 18 000 cassettes par bibliothèque.

Atempo, de son côté, propose la solution logicielle Miria pour gérer des bibliothèques haute densité IBM et assister en tâche de fond les opérations d’archivage et de restauration de manière transparente pour l’utilisateur.

La solution OVHcloud Cold Archive s’appuie sur une architecture pleinement résiliente répartie sur 4 centres de stockage dédiés. Et comme l’explique OVHcloud, outre une durée de vie moyenne de plus de dix ans, qui surpasse donc les disques durs conventionnels et SSD, la bande magnétique offre des avantages clés comme une consommation électrique proche de zéro : une fois la donnée écrite, il n’y a pas de consommation électrique lorsque la bande est stockée dans la bibliothèque.

Cold Archive est aujourd’hui disponible pour les clients en Europe, au Canada et dans la région APAC. La solution est offerte au tarif de 0,0013 EUR (0,0018 $CA) par gigaoctet avec un engagement de six mois.

Pour plus de détails, consultez le site Web d’OVHcloud.