Le Canada lance sa stratégie de la main-d’œuvre technologique au Collision 2023

Cette semaine, dans le cadre de l’événement Collision 2023, Sean Fraser, le ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a lancé la toute première Stratégie canadienne de la main-d’œuvre technologique.

Selon un communiqué, la « stratégie comprend de nouvelles mesures et des améliorations aux mesures existantes pour aider les entreprises au Canada à prospérer dans un paysage concurrentiel ».

Celles-ci incluent :

La création d’un aménagement ouvert pour les titulaires d’un visa de profession spécialisée H-1B aux États-Unis afin de demander un permis de travail canadien, et des options de permis d’études ou de travail pour les membres de leur famille qui les accompagnent

Le développement d’un volet Innovation dans le cadre du Programme de mobilité internationale pour attirer des personnes très talentueuses, dont les options comprennent des permis de travail spécifiques à l’employeur d’une durée maximale de cinq ans pour les travailleurs destinés à travailler pour une entreprise identifiée par le gouvernement fédéral comme contribuant à ses objectifs d’innovation industrielle et des permis de travail ouverts jusqu’à cinq ans pour les travailleurs hautement qualifiés dans certaines professions en demande.

Un retour à la norme de service de 14 jours pour les permis de travail dans le cadre de la Stratégie en matière de compétences mondiales.

La promotion du Canada comme destination pour les nomades numériques.

La création d’un tirage au sort spécifique aux STIM dans le cadre d’une sélection par catégorie pour émettre des invitations supplémentaires à postuler dans le cadre du programme Entrée express.

Des améliorations du programme de visa de démarrage.

« Nous vivons à une époque de perturbations », a déclaré le ministre Fraser en annonçant les nouvelles mesures. « Mais cette perturbation crée des opportunités extraordinaires pour quiconque est assez audacieux pour saisir l’opportunité. »

« La réalité est qu’au cours des deux dernières années, nous avons vu de nouvelles solutions que je n’aurais pas pu imaginer. Nous avons vu de nouvelles avancées technologiques qui changent absolument la donne. Et les gens sont plus mobiles qu’ils ne l’ont jamais été à aucun moment de l’histoire du monde. »

« Il ne fait aucun doute que les frontières se sont ouvertes, que nous sommes dans une course mondiale pour le même vivier de talents avec des concurrents du monde entier. Maintenant, à mon avis, le Canada est en train de gagner cette course, et nous sommes peut-être en train de la gagner, mais je pense que nous pouvons la gagner avec une marge encore plus grande. Alors aujourd’hui, nous dévoilons une nouvelle stratégie. »

Avec la toute première stratégie d’immigration pour la main-d’œuvre technologique du Canada, a déclaré Sean Fraser, « nous ciblons les nouveaux arrivants qui peuvent aider à faire du Canada un chef de file mondial dans une variété de technologies émergentes. Je suis reconnaissant de la collaboration des communautés de la technologie, des startups et des entreprises, qui ont fourni des informations précieuses pour développer cette stratégie. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.