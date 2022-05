Plus de 7,5 G$ de Québec pour « inventer, développer, commercialiser »

Renaud Larue Langlois - 19/05/2022

Le gouvernement du Québec annonce la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation 2022-2027 sous le thème « Inventer, développer, commercialiser ».

Elle comporte des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars sur cinq ans dans le but d’alimenter la recherche et d’appuyer les entreprises.

C’est le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, qui a présenté la stratégie aujourd’hui.

Grâce à sa vision globale, la Stratégie se veut un outil stratégique, structurant et intégrateur qui couvre l’ensemble des maillons du cycle de l’innovation. Elle propose cinq axes d’intervention qui s’appuient tous sur une nouvelle approche de l’innovation basée sur les piliers suivants :

Connecter tous les acteurs du cycle de l’innovation, de l’idée à la commercialisation.

Rendre les services de soutien à l’innovation plus simples, accessibles et mieux connus des entreprises et des organismes pour accélérer les projets d’innovation.

Mettre l’État à contribution en adoptant des innovations dans les institutions publiques et en améliorant la cohérence gouvernementale.

Renforcer la reddition de comptes et évaluer en continu les interventions et les intervenants pour maximiser leur efficacité.

Miser sur le développement durable et l’innovation sociale

La Stratégie est l’aboutissement d’une vaste démarche de consultation auprès d’acteurs de l’innovation dont le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, l’innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, et la première vice-présidente – Stratégies, solutions d’affaires et innovation d’Investissement Québec, Sylvie Pinsonnault. Ces consultations ont permis d’identifier les priorités de l’écosystème québécois de la recherche et de l’innovation. Plusieurs acteurs ont aussi participé à la tournée régionale virtuelle, menée par Marie-Chantal Chassé, et au Grand Rendez-vous de l’innovation québécoise.

« Le Québec possède une base de recherche scientifique de calibre international et un riche écosystème d’innovation. La nouvelle Stratégie mobilisera, à travers toutes les régions, les chefs de file de la recherche, de l’entrepreneuriat, de l’industrie, du secteur public et de l’investissement pour qu’ils puissent trouver ensemble des solutions innovantes aux défis de demain. Les retombées générées grâce à cette stratégie contribueront à la création de nouvelles idées, perpétuant ainsi le cycle de l’innovation », a déclaré Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur dans un communiqué.

