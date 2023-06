Balado Hashtag Tendances, 22 juin 2023 — Les problèmes de Reddit, Voicebox de Meta, le vent solaire et un app store OpenAI

Balado Hashtag Tendances, 22 juin 2023 — Cette semaine : La « grève » de Reddit affecte Google et suscite une réaction de l’entreprise, Meta lance Voicebox, de nouvelles informations sur le vent solaire et un magasin d’applications OpenAI.

La « grève » de Reddit affecte Google…

The Verge rapportait la semaine dernière que la « grève » des modérateurs de Reddit affecte les résultats des recherches Google. En effet, plusieurs modérateurs de la plateforme Reddit ont décidé de bloquer l’accès à leurs espaces de discussion en guise de protestation contre des changements récemment apportés à la structure de prix de son API.

Le problème, c’est que de plus en plus d’utilisateurs de la recherche Google ajoutent le mot clé Reddit à leurs termes de recherche, la manœuvre donnant souvent des résultats plus pertinents. Et même si on omet d’ajouter le mot-clé en question, les résultats de recherches Google comportent souvent des liens vers des groupes Reddit, ceux-ci constituant une source d’information précieuse sur une foule de domaines.

Dans l’état actuel des choses, ces liens pointent donc vers des pages inaccessibles, polluant ainsi les résultats des recherches.

…et suscite une réaction de l’entreprise

Parlant de Reddit, la société a informé les modérateurs qu’elle prévoyait remplacer les équipes de modération récalcitrantes dans le but de garder les espaces de discussion ouverts et accessibles aux utilisateurs.

Le code de conduite des modérateurs de Reddit indique que l’entreprise a le devoir de maintenir les communautés opérationnelles si les utilisateurs comptent sur elles.

Certains modérateurs ont pris la décision de poursuivre les moyens de pression indéfiniment. Le PDG de Reddit a déclaré que les pannes n’avaient pas d’impact significatif et qu’il n’était pas prévu de modifier la tarification de l’API.

Meta lance Voicebox

Meta, la société derrière Facebook et Instagram annonçait cette semaine le lancement de Voicebox, un modèle d’intelligence artificielle qui peut effectuer des tâches de génération de la parole pour lesquelles il n’a pas été spécifiquement formé par l’apprentissage en contexte.

Selon Meta, Voicebox peut produire des clips audio de haute qualité et éditer des fichiers audio préenregistrés en supprimant, par exemple, des klaxons de voiture ou un chien qui aboie, tout en préservant le contenu et le style de l’audio.

En outre, à l’aide d’un échantillon audio aussi court que deux secondes, Voicebox peut faire correspondre le style audio et l’utiliser pour la génération de parole à partir de texte.

Voicebox peut s’exprimer en français, anglais, allemand, espagnol, portugais ou polonais.

De nouvelles informations sur le vent solaire

Malgré ses nombreux impacts, le vent solaire n’est pas très bien compris. On l’a vu, par exemple, paralyser des systèmes de télécommunication mais on ignore d’où il provient, exactement.

Jusqu’à maintenant, son immense force avait rendu presque impossible pour les engins spatiaux de déterminer où il est généré.

La sonde solaire Parker de la NASA a récemment pu imager la région d’où provient le vent solaire. On a découvert que celui-ci prend naissance près de la surface, puis jaillit à travers les trous de la couronne solaire avant d’être éjecté dans l’espace.

Cette découverte pourrait aider les humains à prédire quand le vent solaire se dirigera vers la Terre et nous permettre de protéger les équipements sensibles.

Un magasin d’applications OpenAI

Le site Information rapportait cette semaine qu’OpenAI, créateur du robot conversationnel ChatGPT, prévoit lancer un magasin d’applications qui permettra aux développeurs de vendre leurs modèles d’intelligence artificielle construits sur sa propre technologie.

Les entreprises clientes de la société adaptent souvent la technologie d’OpenAI à leurs cas d’utilisation spécifiques. Ce magasin permettrait à ces clients de mettre leurs modèles à la disposition d’autres entreprises.

Il sera en concurrence avec d’autres magasins d’applications, dont ceux de Salesforce et Microsoft, et aidera la technologie d’OpenAI à atteindre plus de personnes.

