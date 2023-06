Cisco annonce son intention d’acquérir l’entreprise québécoise Accedian Networks

Cisco annonçait hier son intention d’acquérir Accedian Networks, un fournisseur québécois en solutions d’analyse de performance et d’expérience utilisateur. Grâce à cette acquisition, Cisco entend poursuivre ses efforts pour développer les capacités d’assurance réseau les plus complètes du secteur dans le cadre de sa vision Networking Cloud.

Selon Cisco, Accedian compte 75 des 100 principaux fournisseurs de services de télécommunications au monde parmi ses clients. Ses capacités de surveillance des performances du réseau et de l’expérience utilisateur aident les fournisseurs de services de communication à s’assurer que leurs réseaux fonctionnent comme prévu, une nécessité pour répondre aux attentes des abonnés d’aujourd’hui.

L’annonce a été faite sur le blog de Cisco (en anglais) par Kevin Wollenweber, premier VP et DG, connectivité des centres de données et des fournisseurs chez Cisco Networking

« Dans le monde d’aujourd’hui, presque tous les secteurs subissent une transformation numérique et la connectivité est essentielle à la productivité, à l’efficacité commerciale et à la prestation de services », précise M. Wollenweber. « Cependant, la connectivité ne suffit pas, et la simplification informatique est cruciale pour fournir des résultats numériques homogènes et des expériences unifiées. Par conséquent, les organisations doivent être en mesure d’assurer plus facilement des expériences numériques sur tous les réseaux qui les intéressent, c’est pourquoi l’assurance du réseau et des services est un élément stratégique de Cisco Networking Cloud »

« Accedian est née au cœur des réseaux les plus vastes et les plus complexes au monde », affirme pour sa part Dion Joannou, PDG d’Accedian. « Lorsque nous avons été acquis par Bridge Growth Partners, une société d’investissement technologique de premier plan, en 2017, nous avons transformé l’entreprise, accéléré sa croissance et évolué vers une première plate-forme d’assurance de services SaaS. »

« Nous sommes impatients d’accueillir l’équipe d’Accedian et de travailler pour accélérer la vision de Cisco d’apporter une assurance haute performance aux fournisseurs de services. L’équipe d’Accedian rejoindra mon organisation Data Center and Provider Connectivity au sein de Cisco Networking. Nous prévoyons conclure l’acquisition au cours du premier trimestre de l’exercice 24 de Cisco », conclut Kevin Wollenweber.