Une entreprise de St. John’s déploie une technologie pour lutter contre l’immigration illégale au Royaume-Uni

PAL Aerospace, une société d’aérospatiale et de défense basée à St. John’s, à Terre-Neuve, a annoncé hier qu’elle déployait son avion PAL Aerospace Dash 8 au Small Boats Operation Command du Home Office du Royaume-Uni pour soutenir la lutte continue du pays contre l’immigration illégale et les traversées de petits bateaux de la Manche.

L’avion sera déployé via le programme Force Multiplier de la société, chargé de fournir un accès immédiat aux avions, aux capteurs et à l’équipage des missions spéciales.

L’avion Dash 8 est équipé d’une technologie aéroportée de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) capable de suivre les activités illégales sur l’eau à l’aide de systèmes d’imagerie et de radar avancés.

L’avion accueillera également à bord des agents britanniques chargés de l’application des lois sur l’immigration pour aider à l’identification des pilotes de petits bateaux et enquêter sur les passeurs à l’origine de ces opérations.

« Grâce à notre programme Force Multiplier, PAL Aerospace a la capacité et la capacité uniques de fournir rapidement des solutions de classe mondiale, opérant à l’intersection du talent, de la technologie et de la fiabilité », a déclaré Jake Trainor, directeur général de PAL Group of Companies. « PAL Aerospace est fier d’aider le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni à maintenir la sécurité des frontières et à arrêter la migration illégale avec une équipe exceptionnelle de professionnels ISR opérant en tant que partenaires dans cet effort vital de sécurité nationale. »

L’avion sera déployé pour une période initiale de dix-huit mois.

Le système d’asile britannique est confronté à une situation désastreuse, le nombre de migrants arrivant sur de petits bateaux ayant presque doublé pour atteindre 45 700 en 2022 contre 28 500 en 2021.

Le programme Force Multiplier est également déployé actuellement pour des activités de surveillance, de recherche et de sauvetage et d’application de la loi au Canada, dans les Caraïbes néerlandaises et aux Émirats arabes unis.

PAL Aerospace est une filiale de la société canadienne diversifiée et axée sur les acquisitions Exchange Income Corporation. Le groupe possède une multitude d’autres sociétés de transport aérien et de technologie, notamment PAL Airlines, CarteNav, Atlantic Avionics, Air Borealis et d’autres.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.