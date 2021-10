Des technologies de surveillance aérienne d’infrastructures seront développées à Montréal

Dominique Lemoine - 25/10/2021

L’entreprise italienne d’ingénierie Geocart prévoit mettre sur pied une équipe à Montréal d’ici trois ans pour développer des services d’inspection aérienne de lignes électriques, de voies ferrées, d’autoroutes et de ponts.

Selon Montréal International, Geocart débarque à Montréal pour ouvrir son premier bureau en Amérique du Nord. Ce dernier doit accueillir des activités de R et D, donc des spécialistes en programmation et des analystes de données géographiques. Geocart investirait cinq millions de dollars dans ce lancement à Montréal.

Les services qui seront développés à Montréal seront basés sur un système existant de Geocart pour l’observation et la surveillance à distance de l’environnement et d’infrastructures, par exemple de la végétation à proximité d’une infrastructure surveillée.

Un logiciel « reposant sur l’intelligence artificielle » afin de « calculer automatiquement » des données et de « déterminer les priorités », l’apprentissage et la reconnaissance automatiques, un lecteur laser, des capteurs hyperspectraux, une caméra thermique, de la photogrammétrie aérienne et des données satellites forment la méthode actuelle de collecte de données de Geocart.

Évaluation d’infrastructures dans des zones isolées

« L’entreprise a mis au point un système permettant de fournir à distance des évaluations structurelles et des analyses de sol de régions isolées », notamment pour entretenir des infrastructures, affirme Montréal International.

Des opportunités en Amérique du Nord, des « besoins croissants en surveillance », ainsi que la taille, les complexités et les difficultés du territoire font partie des raisons qui ont incité Geocart à choisir Montréal, en plus de ses industries de l’intelligence artificielle et de l’aérospatiale.

