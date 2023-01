Projet important pour EXFO au Royaume-Uni

EXFO, une entreprise québécoise qui se spécialise en matière de tests, de monitoring et d’analytique pour le secteur des communications, annonce que National Grid, l’une des plus grandes entreprises de transport et de distribution d’électricité et de gaz cotées en bourse au monde, l’a choisie pour un projet pilote d’innovation visant à assurer le monitoring continu de l’état de son réseau de fibres optiques au Royaume-Uni, afin de soutenir l’objectif du Royaume-Uni d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

National Grid a déployé un réseau aérien de télécommunications opérationnelles par fibres optiques sur l’ensemble de son infrastructure de transport d’électricité. Ce réseau transmet des données essentielles à l’exploitation sûre et efficace de ce service public. La technologie d’EXFO facilitera l’évaluation de l’état de fonctionnement du réseau de fibres optiques, tout en prédisant sa durée de vie technique restante et en repérant les points de faiblesse ou de défaillance potentiels.

Parallèlement, EXFO recueillera également des données provenant de microstations météorologiques d’Intellisense Systems qui sont déployées pour mesurer l’impact environnemental précis du vent, de l’humidité et des événements météorologiques, une première pour l’entreprise.

La solution analytique d’EXFO, basée sur l’intelligence artificielle, amalgamera les données provenant du réseau de fibres optiques et du système de surveillance météorologique et établira les corrélations pour prévoir, détecter et prévenir de façon dynamique les pannes et les dégradations du réseau.

« EXFO est heureuse de soutenir un fournisseur national comme National Grid. Notre solution de test et de monitoring proactifs à distance de fibre optique donne une vue d’ensemble du réseau de fibres optiques et permet de prévoir et de détecter en temps réel les pannes potentielles. En le combinant à de l’équipement de détection des conditions météorologiques, nous pouvons contribuer à la fiabilité du réseau afin d’assurer un service ininterrompu à tous », a déclaré Wim te Niet, vice-président, Europe, Moyen-Orient et Afrique d’EXFO.

National Grid prévoit que la solution d’EXFO peut apporter un bénéfice net de 2,9 millions de livres (environ 3,5 millions de dollars US) en prévenant des pannes et en prolongeant la durée de vie du réseau existant.

En service depuis plus de 30 ans, le réseau de télécommunications opérationnel du Royaume-Uni fait partie des infrastructures essentielles nationales du pays. Par ailleurs, l’âge du système et les impacts environnementaux compliquent la détection des anomalies et des défaillances.

À long terme, l’amélioration des réseaux de communication opérationnels sera essentielle aux systèmes de contrôle et de protection pour la transition vers les centrales électriques à énergie renouvelable et la carboneutralité du Royaume-Uni.