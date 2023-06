La montréalaise Maxa remporte le Snowflake Startup Challenge

Maxa, une jeune entreprise de Montréal qui propose une application infonuagique d’analyse financière basée sur l’intelligence artificielle vient de remporter le Snowflake Startup Challenge, un concours destiné aux entreprises en démarrage qui créent des applications et des produits innovants alimentés par le Data Cloud de Snowflake. Maxa était la toute première entreprise canadienne à se rendre en finale de ce concours où elle affrontait la société allemande Semantha.ai et l’Israélienne Honeydew.

Outre diverses opportunités de marketing et de mentorat, la première place est assortie d’un investissement potentiel de 500 000 $ US.

Le Snowflake Startup Challenge est organisé par Snowflake, une entreprise d’hébergement de données infonuagique de San-Mateo, en Californie, créée en 2012. Elle offre un service de stockage et d’analyse de données reposant sur le nuage, sur le modèle « data warehouse-as-a-service », qui permet aux entreprises de stocker et d’analyser des données à l’aide de matériel et de logiciels décentralisés dans le nuage.

L’objectif de Maxa est d’automatiser les informations financières et opérationnelles extrêmement rapidement et sans requérir de compétences particulières. La société exploite l’étendue de la plate-forme Snowflake pour ingérer des milliards de lignes de données et les transformer en un modèle unifié et ainsi alimenter l’interface utilisateur de l’opérateur.

Comme l’expliquait Raphaël Steinman, co-fondateur et co-PDG de Maxa avec son frère Alex dans une entrevue à Direction informatique plus tôt cette semaine, « Maxa est une entreprise qui automatise le processus de transformation de la donnée brute en réponses qu’elle livre sur le pas de la porte de ses clients. »

« Nos clients on besoin de pouvoir avoir une vue d’ensemble de la situation à dix mille pieds d’altitude tout en étant capables de descendre en rase-motte pour analyser les moindres détails, et ils veulent pouvoir faire cela en libre-service », poursuit-il. C’est ce que Maxa leur offre.

Au sujet du Snowflake challenge et des chances de Maxa de le remporter, Raphaël Steinman était résolument optimiste. « On veut se démarquer et montrer qu’on amène quelque chose de fondamentalement différent ; un calibre de solution, de clients et de revenus qui est bien au-delà de ce qui pourrait être attendu d’une startup de notre âge. » Considérant leur victoire, il semble que Maxa y soit arrivé.