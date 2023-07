Balado Hashtag Tendances, 13 juillet 2023 — Lancement de Threads, l’achat du Vision Pro, une boutique Apple sur WeChat, Microsoft licencie encore et l’exploration lunaire

Balado Hashtag Tendances, 13 juillet 2023 — Cette semaine : Départ en trombe pour Threads de Meta, l’achat du casque Vision Pro compliqué, une boutique Apple sur WeChat, de nouveaux licenciements chez Microsoft et des embouteillages sur la lune ?

Départ en trombe pour Threads de Meta

Threads, le nouveau réseau social de Meta qui veut concurrencer Twitter est finalement disponible. Et le moins qu’on puisse c’est qu’il démarre sur les chapeaux de roues. À peine cinq jours après son lancement en grandes pompes, la plateforme avait déjà attiré plus de 100 millions d’utilisateurs. Ce départ pour le moins fulgurant en fait la plateforme à la croissance la plus rapide de l’histoire. En comparaison, le robot conversationnel ChatGPT avait mis deux mois pour atteindre ce seuil.

Threads est accessible sur iOS, Android et sur le Web, et permet aux utilisateurs de créer des publications textuelles contenant jusqu’à 500 caractères, de partager des photos et de télécharger des vidéos d’une durée maximale de cinq minutes.

L’application, sans grande surprise, ressemble à Twitter, avec une interface qui donne aux utilisateurs la possibilité d’aimer, de commenter, de republier et de partager des discussions.

Les utilisateurs peuvent choisir de se connecter avec leurs noms d’utilisateur Instagram ou de créer un nouveau compte. Threads ne prend pas actuellement en charge ActivityPub, un standard ouvert pour réseaux sociaux décentralisés, mais il est prévu d’intégrer le protocole ultérieurement.

L’application n’est pas disponible dans l’Union européenne en raison de ses règles de confidentialité strictes.

L’achat du casque Vision Pro compliqué

Les clients désirant se procurer le casque Vision Pro d’Apple, à 3 499 dollars américains à son lancement, pourraient avoir besoin de prendre rendez-vous pour l’acheter dans un processus similaire au déploiement de la première Apple Watch.

Apple créera des zones où les clients pourront essayer le casque dans ses magasins. Le rendez-vous garantira que le casque s’adapte au porteur et équipera également l’appareil de lentilles d’ordonnance de correction si nécessaire.

Apple travaille à la fois sur une application iPhone et sur une machine physique pour scanner la tête des gens afin d’adapter le Vision Pro.

Annoncé le mois dernier, Le Vision Pro devrait être lancé aux États-Unis au début de 2024 et ne sera pas disponible dans d’autres pays avant la fin de la même année.

Une boutique Apple sur WeChat

Apple a lancé mardi une boutique en ligne sur l’application de messagerie WeChat en Chine, alors que le géant de la technologie accélère l’expansion de ses canaux de vente au détail sur l’un de ses marchés les plus importants.

WeChat est la plus grande plateforme de messagerie de Chine avec plus de 1,2 milliard d’utilisateurs. Elle est souvent qualifiée de « super application », car elle va au-delà de la simple messagerie instantanée. Les utilisateurs peuvent accéder à des soi-disant « mini ​​programmes », qui sont en fait des applications s’exécutant au sein de l’application WeChat. Cela signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin de télécharger des tas d’applications différentes, mais peuvent à la place accéder à tous les services dont ils ont besoin directement depuis WeChat.

La boutique WeChat d’Apple se présente ainsi sous la forme d’un de ces mini programmes.

Les utilisateurs peuvent y acheter la gamme complète des produits Apple, y compris la dernière gamme d’iPhone 14, a déclaré Tencent, la société mère de WeChat, dans un communiqué.

Les commandes via WeChat sont éligibles à la livraison gratuite, et certains utilisateurs peuvent payer pour une livraison en trois heures.

De nouveaux licenciements chez Microsoft

Microsoft a confirmé une autre série de licenciements, dont les détails restent inconnus. Cela fait suite à une réduction significative en janvier qui a vu le géant de la technologie supprimer 10 000 emplois.

Les licenciements concernent plusieurs équipes, y compris les ventes, et s’inscrivent dans le cadre d’une tendance plus large dans l’industrie de la technologie, des entreprises comme Meta et Twitter procédant également à des coupes importantes après une frénésie d’embauche induite par la pandémie.

Mais ces licenciements chez Microsoft se produisent de façon régulière au début de chaque nouvel exercice financier, le 1er juillet. « Les ajustements organisationnels et de main-d’œuvre sont des élément habituels et nécessaires de la gestion de nos affaires. Nous continuerons à prioriser et à investir dans des domaines de croissance stratégiques pour notre avenir et pour soutenir nos clients et partenaires », a déclaré la société.

Des embouteillages sur la lune ?

Il va y avoir beaucoup de circulation sur la Lune d’ici la fin de l’année alors que pas moins de six engins tenterons de s’y poser.

Ce regain d’intérêt pour notre satellite origine probablement de la découverte d’eau sur la Lune dans les années 1990, de la montée en puissance du programme spatial chinois au début des années 2000 et des entreprises privées cherchant à exploiter les ressources de la surface lunaire.

Ainsi, la mission indienne Chandrayaan-3 tentera d’alunir en juillet, Luna 25 et SLIM en août, IM-1 au cours du troisième trimestre de cette année, Peregrin Mission One au quatrième trimestre et IM-3 vers la fin de l’année.

Si la tendance se maintient, on devra peut-être songer à y installer des feux de circulation.

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 6 juillet 2023 — YouTube et la pub, les limites de Twitter, les problèmes d’ordi, poursuite contre OpenAI et Threads de Meta

Hashtag Tendances, 29 juin 2023 — Musk c. Zuckerberg, un robot majordome, nouveautés d’Apple, un rival à ChatGPT et Windows 365

Hashtag Tendances, 22 juin 2023 — Les problèmes de Reddit, Voicebox de Meta, le vent solaire et un app store OpenAI

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.