Opensignal étudie l’expérience 5G mondiale

Les marchés du monde entier viennent de commencer à lancer la 5G, mais ils constatent des améliorations considérables de leurs vitesses de connexion Internet, selon un nouveau rapport d’Opensignal.

La Corée du Sud, Porto Rico et le Koweït sont en tête de la disponibilité de la 5G, les utilisateurs passant près de 50 % de leur temps avec une connexion 5G active. Les États-Unis suivaient de près avec 31,1 %, ce qui est important compte tenu de sa taille géographique.

Le Canada est à 10,2 % de disponibilité de la 5G, ce qui le place derrière les chiffres atteints dans certains pays d’Europe et d’Asie du Sud-Est ainsi qu’en Australie.

Le Canada est cependant en avance sur les États-Unis en termes de vitesse moyenne de téléchargement et de vitesse de téléchargement 5G, mais, fait intéressant, a connu la moindre amélioration de la 4G à la 5G en termes de vitesse de téléchargement, après les Pays-Bas.

En Inde, la 5G n’a été lancée que récemment mais le pays a connu l’amélioration la plus importante des vitesses de téléchargement de la 4G à la 5G. Pendant ce temps, la Corée du Sud est en tête des vitesses de téléchargement 5G.

Les marchés émergents comme la Malaisie, le Brésil et le Guatemala connaissent également une augmentation significative des vitesses de téléchargement et de téléversement ainsi que de l’expérience avec la 5G pour les jeux et la diffusion vidéo.

L’expérience vidéo reste la plus forte sur la plupart des marchés. Sur trois marchés – Singapour (78,2), l’Autriche (78,2) et la Suède (78) – elle est classée Excellente (78 ou plus sur une échelle de 100 points). Dans presque tous les autres marchés, elle est classée comme très bonne (68-78). Le Canada a marqué 75,5.

Le Canada est également le mieux noté des Amériques pour l’expérience de jeux 5G, avec un score de 83,4.

Opensignal a récolté ces données en mars de cette année.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.