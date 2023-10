Les travailleurs américains de la technologie gagnent 46 % de plus que les Canadiens, selon un rapport

Un nouveau rapport du Dais de la Toronto Metropolitan University révèle un écart salarial important entre les travailleurs de la technologie aux États-Unis et au Canada. Selon l’étude, les travailleurs américains de la technologie gagnent 46 pour cent de plus en termes de salaire, une fois ajustés au taux de change et au coût de la vie.

L’étude, intitulée Mind the Gap: Compensation Disparity Between Canadian and American Technology Workers, a utilisé des ensembles de données statistiques et d’enquête américaines et canadiennes de 2021 pour analyser les disparités de rémunération en fonction de divers facteurs, notamment la race, le sexe, le niveau de scolarité et la rémunération non salariale, tels que les options d’achat d’actions.

Les principales conclusions du rapport comprennent (tous les chiffres sont en dollars canadiens) :

Écart de rémunération médian par pays : aux États-Unis, les travailleurs du secteur technologique gagnent en moyenne 122 604 $. Au Canada, les travailleurs en technologie gagnent 83 698 $.

Salaire médian selon le genre : Les travailleuses technologiques au Canada gagnent 73 932 $, tandis que les hommes gagnent 86 574 $. Aux États-Unis, les travailleuses du secteur technologique gagnent 103 078 dollars et les hommes 129 657 dollars.

Salaire médian selon le niveau de formation des travailleurs de la technologie : Aux États-Unis, le titulaire d’un doctorat gagne 160 776 $. Au Canada, le même diplôme rapporte 106 026 $.

Salaire médian selon l’identité raciale : Les travailleurs technologiques les mieux payés au Canada s’identifient comme Chinois. Aux États-Unis, les travailleurs du secteur technologique sud-asiatique gagnent le plus, tandis que les travailleurs amérindiens et/ou autochtones d’Alaska gagnent le moins.

Vivian Li, auteur du rapport et analyste politique principale du Dais, a souligné le besoin urgent pour le Canada de combler cette lacune.

Elle a déclaré : « La recherche sonne l’alarme sur la disparité flagrante de compétitivité des industries technologiques au Canada et aux États-Unis. Si nous ne sommes pas compétitifs, nous pourrions perdre davantage cet atout précieux, éclipsant ainsi notre capacité à croître et à renforcer notre économie et notre prospérité globales. »

Même si le rapport suggère que payer davantage les travailleurs pourrait ne pas être réalisable pour les petites et moyennes entreprises, il recommande de mettre en œuvre des politiques axées sur la croissance combinées à de solides protections du travail pour permettre aux entreprises technologiques d’offrir des salaires compétitifs.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.