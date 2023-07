QT Qonference 2023 : Réunir les communautés technologiques et 2SLGBTQ+

Infinitii ai inc., une société de Vancouver spécialisée dans les technologies d'intelligence artificielle et d'analyses prédictives, arrive sur le marché québécois et annonce la signature de contrats d’envergure avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et la Ville de Montréal. Les solutions d’infinitii ai desservent entre autres les municipalités et les villes intelligentes de Toronto, Seattle, Miami-Dade County, Boston, Dallas, York Region, Region of Peel, Vancouver et Los Angeles County.