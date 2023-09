Montréal accueillera ALL IN 2023, une conférence dédiée à l’IA canadienne

Ce mois-ci, l’expertise canadienne en intelligence artificielle (IA) sera mise en valeur alors que SCALE AI, une grappe mondiale d’innovation en IA canadienne, présente ALL IN 2023 en ligne et en présentiel au Palais des congrès de Montréal. Pendant deux jours – les 27 et 28 septembre – l’événement présentera plus de 60 projets d’IA réussis et présentera les 100 meilleures startups d’IA au Canada.

Organisée en collaboration avec le CEIMIA, Mila – Institut d’IA du Québec et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la conférence réunira des experts en IA de premier plan, des membres de l’industrie, des startups, des investisseurs et des chercheurs, ainsi que de nombreux intervenants fédéraux, provinciaux et des gouvernements municipaux, pour partager leurs points de vue et explorer comment l’IA transforme l’économie canadienne. IT World Canada (ITWC), la société mère de Direction informatique, est fière d’être un commanditaire média.

« ALL IN est un événement de classe mondiale présentant des applications, des services et des solutions d’IA réelles développées ici, chez nous », a déclaré Julien Billot, PDG de SCALE AI. « Ces innovations de pointe seront adoptées par des entreprises du monde entier, transformant ainsi notre façon de faire des affaires. »

Les organisateurs attendent plus de 1 400 participants sur place, dont 300 membres de délégations étrangères, ainsi que plus de 10 000 participants virtuels, qui entendront des chercheurs en IA et des dirigeants d’entreprises parler de l’utilisation de l’IA et des défis qu’elle implique. Les intervenants aborderont également la réglementation et la gouvernance, ainsi que l’accès et l’utilisation justes, équitables et responsables de la technologie.

« ALL IN n’est pas seulement un hommage à l’expertise canadienne en intelligence artificielle, c’est aussi l’occasion de consolider notre position de leader mondial dans ce domaine prometteur et transformateur, dont nous savons saisir les opportunités », a déclaré François-Philippe Champagne, Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, qui prendra la parole lors de l’événement. « C’est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir cet événement, qui nous permettra d’établir des partenariats, d’échanger des connaissances et de propulser la prochaine vague d’innovation en intelligence artificielle au Canada. »

L’ordre du jour inclut des panels décrivant comment l’IA transforme diverses industries, notamment l’aérospatiale, la fabrication, la santé, la construction, la vente au détail, etc. Les conférenciers discuteront également des multiples facettes de l’utilisation responsable de l’IA et examineront l’avenir du travail à l’ère de l’IA. Et, bien sûr, la confidentialité, l’équité et la diversité seront également abordées, tout comme l’infrastructure requise pour créer et utiliser des modèles d’IA (Jim Love, CIO d’ITWC, animera deux panels sur l’infrastructure). Enfin, un panel examinera les questions de réglementation, tant au Canada qu’à l’échelle internationale.

« Alors que l’IA continue de progresser à un rythme rapide, il est de notre responsabilité de veiller à ce que son développement se fasse de manière responsable », a souligné Yoshua Bengio, fondateur et directeur scientifique de Mila. « ALL IN est l’occasion d’aborder les questions complexes d’éthique, de transparence et d’équité. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.