De concert avec l’Association canadienne des CIO, IT World Canada (ITWC), présentait hier les prix « CIO of the Year » (DSI de l’année). Les présentations ont conclu la deuxième journée de la conférence sur le leadership et la transformation numérique de cette année, qui portait sur les défis et les opportunités de la transformation numérique.

« Nous célébrons les réalisations des DSI canadiens et des leaders technologiques au Canada depuis plus de trente ans », a déclaré Jim Love, DSI d’ITWC. « Au cours des dernières années, alors que la transformation numérique des entreprises était si critique, je pense que tout le monde conviendra que les DSI obtiennent désormais la reconnaissance qu’ils méritent tant. IT World Canada et l’association canadienne des CIO sont fiers de raconter les histoires de ces incroyables leaders ainsi que leurs contributions et réalisations ».

DSI du secteur public de l’année

Ryan Hum a dirigé un projet visant à classer plus de 60 ans de transcriptions historiques – en mettant l’accent sur les documents autochtones. Ryan a dirigé la mise en œuvre de technologies clés qui ont permis à la Régie de l’énergie du Canada (REC) de « miner », de valider et de faire correspondre les noms et les communautés des aînés autochtones.

DSI du secteur privé de l’année

Hesham Fahmy dirige l’équipe responsable de la métamorphose de TELUS en une organisation entièrement numérique, centrée sur les logiciels et sur le cloud.

Temple de la renommée des DSI

Gary Davenport, membre du conseil d’administration de l’association canadienne des CIO et membre du comité consultatif du Canadian Channel Chiefs Council, a reçu une reconnaissance d’un autre genre par son intronisation au Temple de la renommée des DSI.

M. Davenport a une expérience approfondie – de plusieurs décennies. Il fournit actuellement des services aux DSI en tant que consultant indépendant en gestion et est membre du conseil d’administration et du comité consultatif d’un certain nombre d’organisations.

C’est un leader naturel dont les principes et les méthodes de leadership sont présentés dans le balado Leadership in the Digital Enterprise, « Ten key attributes of leadership success ».

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.