À la mémoire de la PDG d’ITWC, Fawn Annan 

Une voix importante de l’industrie canadienne des TI s’est tue. IT World Canada, la société mère de Direction informatique, pleure la perte de sa PDG, Fawn Annan, décédée hier matin. Nos pensées vont à sa famille.

Fawn a d’abord été présidente, puis chef de la direction d’IT World Canada (ITWC), à partir de juin 2010. Elle est devenue l’une des copropriétaires lorsque l’ancien propriétaire Michael Atkins a pris sa retraite et a été une force motrice dans la « seconde vie » de la société, qui avait, comme tant d’autres publications, été dévastée par l’impact d’internet. Fawn s’est battue avec ténacité pour la ramener à la rentabilité et demeurer la voix de l’industrie canadienne des TI.

Elle a dirigé IT World Canada qui est devenu le premier éditeur traditionnel dans le monde des publications technologiques à passer entièrement au numérique. C’était un geste courageux, mais qui a porté ses fruits ; son travail est détaillé dans le livre Digital Transformation in the First Person, qu’elle a co-écrit avec Jim Love, DSI d’IT World Canada.

Fawn a été une force dans l’industrie canadienne des TI tout au long de sa carrière. Avant de venir à IT World Canada, elle a lancé le premier salon commercial Unix au Canada, qui est devenu un énorme succès, par l’intermédiaire de sa firme Communications 2000. C’est en travaillant sur ce salon qu’elle a rencontré son associé de l’époque, Jim Annan, qui allait plus tard devenir son mari.

Chez IT World, elle a poursuivi cette tradition pionnière en organisant des événements comme Showcase Ontario, un grand événement célébrant la technologie dans la province de l’Ontario. Sur la scène fédérale, elle a développé le Sommet du Lac Carling, qui a été pendant de nombreuses années l’événement par excellence pour le gouvernement et la technologie. Les derniers sommets DSI d’ITWC étaient des versions réduites de l’expérience du lac Carling, et on s’en souvient encore affectueusement.

Elle a fondé les prix canadiens du DSI de l’année et créé le Temple de la renommée du DSI d’IT World Canada. Ces prix, qui célèbrent les réalisations des DSI et des leaders technologiques à travers le pays, se poursuivent à ce jour, maintenant en partenariat avec l’Association canadienne des CIO (CIOCAN), une autre organisation soutenue par Fawn.

« Fawn était un excellent leader et une partenaire stratégique de l’Association canadienne des CIO », a déclaré Philippe Johnston, président national de CIOCAN. « Elle était membre très respectée du milieu des affaires qui s’est consacrée à l’expansion du leadership en TI au Canada, en particulier pour les femmes. Son amitié, ses connaissances de l’industrie et ses nombreuses contributions importantes au secteur des TIC au Canada nous manqueront. »

Elle a également fondé le Canadian Channel Chiefs Council, alias C4, une organisation à but non lucratif pour cette industrie de plusieurs milliards de dollars qui fournit des services et des produits technologiques à des milliers d’organisations, grandes et petites, à travers le Canada, qui sont connues sous le nom de « la chaîne ».

« Fawn était une amie très chère et une collègue respectée pendant de nombreuses années », a déclaré Gary Davenport, membre du conseil d’administration de l’Association canadienne des CIO et du conseil consultatif du Canadian Channel Chiefs Council. « C’était un plaisir de travailler avec elle et elle était un géant absolu au sein de notre industrie canadienne des TI avec des idées et des impacts énormes. On pouvait toujours compter sur elle pour apporter une nouvelle perspective et prendre des mesures positives pour améliorer les choses pour toutes les parties prenantes. »

« Fawn était une partenaire stratégique de l’Association canadienne des CIO et a également assumé un rôle de premier plan au sein du Conseil consultatif du programme de technologie de l’information de la Ted Rogers’ School of Business. Je suis reconnaissant pour notre amitié et ses nombreuses contributions aux choses sur lesquelles nous avons travaillé ensemble. Elle va beaucoup me manquer. »

Elle a été sollicitée comme membre du conseil d’administration par un certain nombre d’organisations, dont l’Institut Mackenzie, l’ITAC et Women in Communications and Technology (WCT), ainsi que bien d’autres. Elle était une grande défenderesse de la diversité sous tous ses aspects. Elle a été coprésidente du Sarah Kirke Declaration Caucus, un groupe qui fait la promotion de la diversité et des entreprises dirigées par des femmes au Canada, qui lui a décerné le prix RBC and CATA Sara Kirke pour sa contribution aux médias et à la société.

Son talent pour créer des événements attrayants et étonnants s’est appliqué à son soutien à la diversité dans l’industrie des technologies. Des événements tels que Women in the IT Channel et les prix Canadian Women in Cybersecurity ont célébré les réalisations des femmes dans le domaine de la technologie. Elle a également créé l’événement LGBTQ2S+ d’IT World Canada pour célébrer les histoires de diversité et d’alliance dans la technologie.

« Fawn a été une véritable partisane et pionnière des initiatives féminines tout au long de sa vie », a déclaré Corinne Sharp, co-fondatrice du WIT Network. « Elle a été une mentore pour tant de femmes et d’hommes grâce à son approche de leadership qui partait du cœur. Pour moi, elle était une amie chère, une mentore, une source d’inspiration, une partenaire commerciale et une dirigeante comme qui j’aspire à être tous les jours. Le réseau WIT veillera à ce que son héritage se poursuive dans tout ce que nous faisons en son honneur. »

Ne se contentant pas de la soutenir, Fawn était un modèle et la définition de ce qu’un leader devrait être en embrassant la diversité. Sous sa direction, IT World Canada est devenu le modèle d’une organisation diversifiée.

Elle a librement partagé son succès avec les autres. Elle a été une mentore, une coach et une amie pour un nombre incalculable de femmes et d’hommes qui ont bénéficié de ses conseils, de son soutien et de son aide. Elle n’en parlait jamais, mais elle trouvait toujours un moyen d’aider quelqu’un qui en avait besoin.

Ces efforts ont mené à des prix, dont le prix MISA/ASIM Dennis Steen, remis à un acteur communautaire non municipal qui a grandement contribué au bien-être général de l’association et des municipalités à travers le Canada grâce à ses actions, et le prix du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth, qui honoré ceux qui ont apporté des contributions importantes ayant contribué au progrès de la société et de la civilisation, dans tout le Commonwealth.

Diplômée de l’Université York avec distinction, Fawn a appris toute sa vie. Elle était très fière d’avoir obtenu son MBA de l’Université de Cumbria en Angleterre, ce qu’elle a fait dans la cinquantaine, en jonglant avec la gestion et la transformation d’IT World Canada, ses divers conseils et causes, et un programme d’études éprouvant.

Elle laisse dans le deuil son mari Jim, son fils bien-aimé Ashton, sa belle-fille, Robyn et les deux joies absolues de sa vie, ses petits-enfants Olivia et Kendal.

Les plans pour un service commémoratif seront annoncés sous peu. En attendant, partagez vos souvenirs de Fawn dans les commentaires.

Au lieu de fleurs, veuillez faire un don au nom de Fawn à l’Hôpital Princess Margaret ou au Hospital for sick children de Toronto.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.