Le panel Top Women in Cybersecurity offre des conseils de carrière

Une chanteuse professionnelle, une mère et une administratrice d’association sont les origines de trois des cinq lauréates de l’événement d’IT World Canada Top Women in Cybersecurity de cette année.

C’est ce qu’on a appris lors d’une table ronde sur les carrières dans le cadre de la quatrième édition annuelle de cet événement en l’honneur des femmes dans le domaine de la cybersécurité.

Regard sur ces cinq femmes et leurs parcours variés en cybersécurité :

— Melanie Anderson, directrice exécutive de la sécurité cryptographique et du développement des systèmes au Centre de la sécurité des télécommunications (CST) du gouvernement fédéral.

À son entrée à l’Université du Nouveau-Brunswick, elle avait le choix d’étudier la musique ou l’informatique. Elle a choisi cette dernière parce que le département recrutait des femmes et s’est dit : « Peut-être que ce truc technologique pourrait être super cool. Elle a rejoint le CST – la branche du gouvernement qui protège les réseaux informatiques fédéraux – a servi de liaison avec la National Security Agency des États-Unis, a pris un congé sabbatique pour poursuivre une carrière de chanteuse et est maintenant de retour au CST en tant que directrice de la sécurité cryptographique anticipant l’informatique quantique.

« Vous pouvez être créatif et faire tout ce qui vous passionne et vous consacrer entièrement à la cybersécurité », a-t-elle déclaré.

— Tracey Nyholt, fondatrice et PDG de TechJutsu, une startup de gestion des identités et des accès basée à Calgary.

« J’ai gravi les échelons en proposant de faire de la documentation technique pour les personnes au-dessus de moi et en les laissant la faire passer pour leur propre travail jusqu’à ce que j’apprenne leur travail et que j’arrive finalement à leur poste. »

— Juliana Zaremba, directrice des partenariats stratégiques et des produits chez Difenda, un fournisseur de sécurité gérée d’Oakville, en Ontario.

Alors qu’elle étudiait les mathématiques à l’Université de Waterloo, elle s’est intéressée à l’informatique. Ses premières offres d’emploi étaient en tant que statisticienne associée, ce qui semblait « un peu ennuyeux ». Elle a donc décidé de travailler pour une entreprise de technologie, ce qui l’a amenée à travailler chez un fournisseur de services de cybersécurité.

— Elaine Hum, directrice des partenariats en cybersécurité à la Banque Scotia.

« La cybersécurité m’a trouvée », a-t-elle déclaré. En tant que gestionnaire à l’Association des banquiers canadiens, on lui a demandé un jour d’animer des réunions régulières des RSI des banques du pays. Cela a conduit à une carrière dans la cybersécurité.

— Andrea Stapley, chef de la sécurité de l’information chez Oanda Corp. à, un bureau de change basé à Toronto.

À la recherche d’un moyen de payer ses études universitaires, elle a accepté un emploi au sein de l’équipe des services cryptographiques de la Banque de Montréal. Depuis, elle a travaillé pour la Banque TD, la Sun Life, Rogers Communications et maintenant Oanda, occupant un large éventail de postes en cybersécurité. En cours de route, elle a pris des années pour fonder une famille, puis est retournée au travail.

Plusieurs des panélistes ont mentionné qu’il était utile d’être une femme au 21e siècle, lorsque les lois du travail et les politiques des entreprises facilitent le fait d’être mère et d’avoir une carrière.

Juliana Zaremba, qui a deux jeunes enfants, a pu travailler à domicile. « Je pouvais être qui j’avais besoin d’être quand j’avais besoin de l’être tout au long de la journée », a-t-elle déclaré, remerciant son conjoint, son employeur et ses clients.

Tous les panélistes ont également déclaré que le fait d’avoir un mentor – une femme ou un homme – a été important dans leur carrière.

Melanie Anderson attribue son encouragement à la doyenne de l’informatique de l’Université du Nouveau-Brunswick. Un autre mentor était un gestionnaire à la NSA, et un troisième un leader au CST qui amènerait Anderson avec elle pour co-présenter lors de grands forums gouvernementaux. Sans « ses commentaires honnêtes et directs, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui », a-t-elle déclaré.

Elaine Hum a déclaré que lors d’un précédent emploi, une femme qui croyait en elle l’avait aidée à obtenir son premier poste de direction. Elle essaie maintenant de faire la même chose pour les autres. Plus tôt dans sa carrière, elle a embauché une femme atteinte d’une maladie mentale qui a fini par bien performer en partie parce qu’on lui avait donné une chance.

Andrea Stapley a déclaré qu’un mentor au début de sa carrière lui a simplement dit : « Tu peux le faire » alors qu’elle était « morte de peur… Cela m’a poussé hors de ma zone de confort et a ouvert la voie à la construction de ma confiance. »

Et parfois, il faut de la bravade. Lorsque Tracey Nyholt et un ami ont fondé TechJutsu, elle n’avait personne pour gérer un projet présenté à un client potentiel. L’amie a fait semblant d’être cette employée. Ils ont fait une présentation, gagné le compte et créé la startup. Cet ami est maintenant un membre du personnel à temps plein – et le mentor de Tracey Nyholt.

Le panel a également offert de sages conseils aux femmes qui souhaitent faire carrière dans la cybersécurité.

« Soyez résilientes », a déclaré Elaine Hum. « Les défis et les revers sont inévitables dans toute carrière. Développer la résilience pour vraiment rebondir après les échecs et les obstacles est quelque chose d’important. »

« Continuez à avancer vers vos objectifs », a-t-elle ajouté, « et assurez-vous qu’ils correspondent à vos valeurs et à vos aspirations. »

La façon d’être résilient est d’être courageux », a déclaré Tracey Nyholt. « Les garçons sont éduqués à se lever s’ils tombent dans la cour de récréation. Les filles, en revanche, sont éduquées pour être parfaites. « Nous devons abandonner la perfection, nous devons prendre des risques. Si tu tombes, relève-toi. »

« Apportez votre moi authentique à tout ce que vous faites », a déclaré Melanie Anderson. « Cela résonne avec les gens afin qu’ils puissent être eux-mêmes authentiques. »

« Les compétences des personnes sont vraiment essentielles », a déclaré Andrea Stapley, « parce que dans nos emplois, nous devons convaincre les gens de sécuriser l’organisation… Vous devez entendre les gens qui sont surmenés et stressés et qui ont d’autres priorités, et en tant que professionnel de la sécurité, vous devez aider Donnez-leur les moyens, supprimez les obstacles et soutenez-les afin de faire votre travail. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.