Le « syndrome de l’imposteur » est une fabrication, nous apprend la conférence Women in Cybersecurity

Octavia Howell croit que le « syndrome de l’imposteur » – une théorie créée par des psychologues en 1978 pour expliquer pourquoi certaines femmes très performantes estiment qu’elles ne méritent pas leur emploi – est une fabrication.

« Je pense que le syndrome de l’imposteur a été conçu par des personnes stupides qui voulaient rabaisser les autres », a déclaré la RSI d’Equifax Canada lors de la conférence de siberX Women in Cybersecurity à Richmond Hill, en Ontario la semaine dernière.

« Les personnes stupides qui sont au pouvoir rendent les choses difficiles pour les personnes intelligentes afin que ces personnes intelligentes ne prennent pas leur travail. »

Cela a provoqué une salve d’applaudissements du public.

Le sujet était l’un des nombreux soulevés lors d’un panel sur l’évolution du rôle d’un responsable de la sécurité de l’information (RSI). Le panel était composé de Octavia Howell ; Maggie Calle, vice-présidente et RSI de Varicent, un fournisseur torontois de gestion de la performance des ventes ; et Rhonda Bunn, RSI de la province de l’Ontario.

La question du syndrome de l’imposteur a été soulevée par le modérateur George Al-Koura, RSI du site de rencontres en ligne Ruby Life, qui a déclaré que certaines femmes, certains membres de minorités visibles et certains immigrants se sentent mal à l’aise face au succès.

Il est important d’être soi-même, a déclaré Mme Howell, ou, comme elle l’a dit, « Own Your stuff ».

« Il y a des gens meilleurs que moi dans certains domaines. Laissons-leur la place. »

« J’étais la plus jeune vice-présidente de [ma précédente] entreprise, sur le point d’avoir 30 ans », se souvient-elle. Au téléphone, personne ne savait à quel point elle était jeune. Mais après l’avoir rencontrée, ces gens n’ont soudainement plus voulu avoir affaire à elle. « J’ai réalisé que vous obtenez le moi adulte authentique », a-t-elle déclaré. « Et si je n’aime pas quelque chose, je dirai que ça n’a pas de sens. »

C’est un travail à temps plein d’être soi-même, a déclaré Rhonda Bunn, et de ne pas être quelqu’un d’autre. Elle s’est souvenue de son premier jour en tant que RSI de la ville de Kitchener, en Ontario, lorsqu’une personne âgée qu’elle respectait l’a conseillée sur ce qu’elle devrait dire lors de sa première réunion du personnel. Elle a essayé de suivre ses paroles – en étant quelqu’un d’autre – mais elles ne semblaient pas authentiques. “Quand tout va mal, soyez vous-même”, a-t-elle dit.

Être soi-même, a ajouté Mme Bunn, aidera à gagner la confiance du personnel. Personne ne peut sentir que s’il n’agit pas comme une personne qu’il admire, il n’est pas bon. « Tout le monde est différent », a-t-elle déclaré. « Vous devez trouver votre créneau. »

Ce n’est pas un bon investissement d’être quelqu’un que vous n’êtes pas, a ajouté Maggie Calle. « Ce serait épuisant. »

George Al-Koura a demandé aux panélistes de parler de la façon dont ils ont gravi les échelons pour devenir RSI. Rhonda Bunn a déclaré « qu’il s’agissait en partie de trouver un promoteur qui croyait en moi », une personne qui « a validé que je méritais une place à la table ».

« Une partie de la barrière était dans ma propre tête », a-t-elle admis. « Je doutais de moi. »

« Et puis il s’agissait de prendre des risques, d’apprendre de l’échec et d’apprendre des rôles que vous n’aimiez pas. »

Maggie Calle a rappelé avoir dû apprendre différentes leçons en travaillant dans l’informatique pour des entreprises réglementées dans les secteurs de la banque et de l’assurance – qui, selon elle, étaient davantage axées sur les projets – et maintenant pour une entreprise non réglementée – qui, selon elle, est davantage axée sur les produits. « Mon travail repose désormais sur le fait que je dois être un facilitateur pour l’entreprise », ce qui inclut la rencontre des clients.

Mme Howell s’est qualifiée de « technicienne dans l’âme » avec un diplôme en informatique. [Et fier de l’être. « Ceux qui ne sont pas des nerds ne gagnent pas dans les six chiffres », a-t-elle dit à son fils.]

L’infrastructure informatique d’une entreprise pour laquelle elle travaillait autrefois devait être maintenue « avec du ruban adhésif et de la colle blanche », se souvient-elle. En revanche, chez Equifax, la sécurité comprend non seulement la protection de l’infrastructure informatique, mais également celle des données.

Apprendre à établir des relations est vital pour un RSI, a-t-elle déclaré, notant qu’elle doit traiter avec tout le monde, de l’équipe de vente aux chefs de produit.

« Les développeurs sont mes amis, ce sont les meilleures personnes », a-t-elle déclaré à un moment donné. Lorsque le modérateur l’a taquinée en disant « Tu ne les bats pas assez fort », Mme Howell a répondu : « Vous ne construisez pas de relations en les réprimant. Vous construisez des relations en les aidant à devenir de meilleurs développeurs. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.