Le Québec fait bonne figure aux Channel Innovation Awards

Renaud Larue Langlois - 28/04/2022

IT World Canada (ITWC), l’entreprise mère de Direction informatique annonçait plus tôt cette semaine les lauréats de l’édition 2022 du Channel Innovation Awards qui récompense les meilleures entreprises dans le domaine de la prestation de services et de la distribution. Parmi eux, un certain nombre d’entreprises québécoises ont su s’illustrer dans la catégorie des 100 meilleurs fournisseurs de solutions, dont deux parmi les dix premiers.

« Un événement unique, les Channel Innovation Awards donnent à la communauté canadienne l’occasion de se réunir pour partager et apprendre quelque chose qui est particulièrement important à un moment où nous voyons tant de changements se produire partout dans le monde », a déclaré Fawn Annan, directrice générale et directrice du marketing d’IT World Canada.

L’événement d’une demi-journée a débuté par la présentation d’un Lifetime Achievement Award qui, cette année, rend hommage à un leader qui a su se réinventer plus d’une fois durant ses 30 ans et plus dans l’industrie technologique : John Cammalleri, vice-président des canaux commerciaux, HP Canada.

Mais le clou de l’événement était certainement le palmarès des 10 meilleurs fournisseurs de solutions pour 2022 :

#10 Micro Logic, une entreprise québécoise de services-conseil en TI

#9 ITI, une entreprise québécoise du domaine de la transformation technologique

#8 Converge Technology Solutions, un fournisseur de solutions logicielles informatiques et infonuagiques de Toronto

#7 Compucom, un fournisseur de services gérés et revendeur de produits de Caroline du Sud

#6 Long View Systems, une entreprise de solutions informatiques de Toronto

#5 SoftwareOne, un fournisseur suisse de solutions technologiques de bout en bout

#4 Compugen, un fournisseur de solutions et de services informatiques de Toronto

#3 Insight Canada, un fournisseur de solutions pour des secteurs tels que l’éducation, l’hôtellerie, le gouvernement, les PME et la construction depuis 1997 de Mississauga

#2 Softchoice, un fournisseur de solutions et de services technologiques de Toronto

#1 CDW Canada, un fournisseur de produits et de solutions informatiques d’entreprise de Toronto

ITWC a également décerné des prix d’excellence en matière d’innovation dans six catégories. Voici les lauréats :

Prix ​​du maître en gestion des données : Esri

Travail à distance et espaces collaboratifs Wunderkind : Corel

Prix C4 pour la diversité et l’inclusion : Benchmark

Innovateur de l’année : FlexITy

Nouveau ninja normal : Korem

Gourou des technologies émergentes : ATB Ventures

