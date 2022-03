Pragya Sehgal - 29/03/2022

Les brèves-café sont des résumés des dernières nouvelles, des entrevues et des balados d’IT World Canada (ITWC).

La capsule d’information d’aujourd’hui est présentée par la journaliste d’IT World Canada, Pragya Sehgal, avec des contributions du reste de l’équipe éditoriale.

Quoi de neuf cette semaine…

HP acquiert Poly

HP a annoncé hier un accord définitif pour acquérir Poly, un fournisseur mondial d’équipements de collaboration sur le lieu de travail né de l’acquisition de Polycom par Plantronics en 2018, en échange de 40 dollars américains par action dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces, ce qui implique une valeur d’entreprise totale de 3,3 milliards de dollars, y compris la dette nette de Poly.

Centre de données WebEx à Montréal

Webex by Cisco, une entreprise des États-Unis qui développe et vend des services à la demande de conférence web, de vidéoconférence, de communications unifiées et de centres de contact, a annoncé la semaine dernière lancer de nouveaux centres de données à Toronto et à Montréal.

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

