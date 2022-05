Les lauréats des « CIO of the Year Awards »

Renaud Larue Langlois - 30/05/2022

C’est le 26 mai qu’avait lieu la présentation des prestigieux prix « CIO of the Year Awards ». L’événement annuel organisé conjointement par IT World Canada (une publication sœur de Direction informatique) et l’Association canadienne des CIO et qui en est à sa 11è édition couronne les accomplissements des chefs de la direction des technologies de l’information canadiens.

Quatre distinctions étaient en jeu dans les catégories secteur privé, secteur public, organisations sans but lucratif et le prix du leader de la prochaine génération, décerné à un dirigeant s’étant illustré pour son excellence constante, qui est reconnu pour ses pratiques de gestion et son innovation et qui démontre un réel potentiel d’être un leader de l’avenir dans le secteur des technologies.

Secteur Privé

Signe de la grande qualité des candidatures reçues, cette année a vu le couronnement de deux lauréats dans la catégorie secteur privé.

On y retrouve Julie Lévesque, première vice-présidente à la direction, Technologie de l’information à la Banque Nationale du Canada (BNC), la sixième banque en importance au Canada.

Julie Lévesque a été nommée à ce poste en 2020. Elle a su y démontrer ses qualités de communicatrice et sa grande compréhension de la culture d’entreprise combinée à d’excellentes compétences techniques qui ont contribué à son succès dans ce poste.

La banque souffrait d’un important « déficit technologique » à son arrivée. Elle y a vu l’opportunité de lancer un programme de transformation majeur qui allait toucher tous les aspects des technologies de la BNC et impacter chacun de ses 3000 employés. La manière dont elle a mené cette transformation est aussi importante que la transformation elle-même.

Pour plus de détails sur Julie Lévesque (en anglais) consulter le site IT World Canada.

Partageant la première place dans cette catégorie, Rex Lee, chef de la direction des systèmes d’information de la Société Canadian Tire.

Rex Lee a dirigé l’équipe responsable de la décomposition et de la reconstruction de la plateforme de commerce électronique de Canadian Tire afin qu’elle puisse passer du traitement de 5 000 commandes par jour avant la pandémie à une pointe d’achalandage de 120 000 commandes par jour au plus fort des fermetures pandémiques. L’équivalent de deux ans de travail a été accompli en seulement six semaines et a entraîné une croissance du commerce électronique de la société de 30 %, pour atteindre 2 milliards de dollars en 2021.

Pour plus de détails sur Rex Lee (en anglais) consulter le site IT World Canada.

Secteur public

Dans le secteur public, la palme revient cette année à Mohammad Qureshi, chef de la direction des systèmes d’information d’entreprise et sous-ministre délégué au gouvernement de l’Ontario.

Au sein de l’organisme Government Information Technology Ontario (GovTechON), il dirige une organisation de plus de 4 000 technologues ayant pour mission l’atteinte de l’objectif du gouvernement de l’Ontario d’être la principale juridiction numérique. Avec plus de 20 ans dans la fonction publique, sa mission est restée la même : permettre au secteur public d’exploiter les avantages de la transformation numérique.

D’abord nommé chef de la sécurité de l’Ontario en 2018, il devient chef de l’information pour les services de technologie d’infrastructure (STI) en 2019. À la tête de plus de 1 000 employés, Mohammad Qureshi a dirigé les STI et fournit les solutions technologiques essentielles pour propulser les entreprises et soutenir la réponse à la pandémie.

Pour plus de détails sur Mohammad Qureshi (en anglais) consulter le site IT World Canada.

Organisations sans but lucratif

Dans la catégorie des organisations sans but lucratif, l’honneur est décerné à Mazen Joukhadar, vice-président et chef de la direction des systèmes d’information, de la confidentialité et de la sécurité de TransForm SSO.

La candidature de Mazen Joukhadar pour le prix illustre la puissance des collaborations de partage de services pour transformer un groupe d’organisations afin d’atteindre l’objectif plus large d’améliorer les soins de santé. C’est la preuve que même des organisations gouvernées individuellement peuvent bénéficier d’un modèle de services partagés lorsqu’elles sont dotées d’un leadership solide.

TransForm SSO dessert 5 hôpitaux de soins avancés dans le sud-ouest de l’Ontario. Au cours des quatre dernières années, ces hôpitaux sont passés des dossiers papier à un système entièrement électronique grâce à la mise en œuvre d’un système de dossier régional de santé numérique de bout en bout. L’équipe de Mazen a dû s’adapter en raison de la pandémie, en investissant dans des outils de collaboration pour soutenir la grande transformation clinique.

Pour plus de détails sur Mazen Joukhadar (en anglais) consulter le site IT World Canada.

Prix du leader de la prochaine génération

Le gagnant dans la catégorie Prix du leader de la prochaine génération 2022 est Matt Pedalino, chef de la direction des systèmes d’information de Harrison Pensa, LLP.

En tant que directeur informatique d’un cabinet d’avocats de 200 personnes à London, en Ontario, Matt Pedalino a été mis en nomination pour ce prix par son prédécesseur qui a dit de lui : « Matt ne fait pas que prendre en charge mes 21 années de connaissances au sein du cabinet, il gère présentement le déménagement du cabinet dans un nouvel édifice, procède au remplacement de notre logiciel de comptabilité d’entreprise et de notre solution de serveur, il a terminé un programme SOC 2 et en gère l’audit de deuxième année. De plus, il dirige une nouvelle équipe de développement pour prendre en charge un produit SaaS que nous fournissons aux clients qui effectuent également des audits de sécurité. »

Pour plus de détails sur Matt Pedalino (en anglais) consulter le site IT World Canada.

Félicitations à tous les lauréats de l’édition 2022 des « CIO of the Year Awards ».

Lire aussi :

Red Hat annonce les lauréats des prix de l’innovation 2022

Le Québec fait bonne figure aux Channel Innovation Awards

Averna remporte le prestigieux prix Les Mercuriades 2022

Tags: Association canadienne des CIO